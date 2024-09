Governo britânico vai acabar com os lugares hereditários na Câmara dos Lordes

Noventa e dois membros da câmara alta do Parlamento do Reino Unido que herdaram o cargo por ligações familiares vão perder o lugar. Labour sublinha “primeiro passo para uma reforma mais ampla”.

O Governo trabalhista do Reino Unido vai apresentar esta quinta-feira um projecto de lei que decreta a abolição dos lugares hereditários na Câmara dos Lordes. No total, 92 membros (peers) da câmara baixa do Parlamento britânico que herdaram o cargo por laços familiares devem ficar sem eles até ao Verão do próximo ano.