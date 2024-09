Prédio municipal a demolir na Baixa de Lisboa devido a incêndio está devoluto desde 2001

Câmara sabia do adiantado estado de degradação do imóvel desde 2013, mas pouco fez. Vizinhos apresentavam queixas com frequência. No local, nascerá novo prédio camarário de habitação.

O corrupio de operários a carregarem andaimes, intercalados com fileiras de turistas a subir e a descer as Escadinhas de São Cristóvão, vai pautando a soalheira manhã de um dia de semana. Os visitantes escutam com atenção as explicações de um guia sobre um mural de arte urbana, que ali foi criado em 2012, sob o ruído de fundo de máquinas e martelos a ser percutidos. Sobre eles paira, imperial, o braço de uma grua gigante a obstruir a passagem de carros no Largo de São Cristóvão, mesmo em frente à igreja. São os preparativos para a demolição do prédio municipal ardido na noite de 11 Agosto, após anos de intrusão por sem-abrigo e toxicodependentes.