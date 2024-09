Corinna Lawrenz, a batalhadora

Neste episódio do podcast Rostos da Aldeia vamos até Figueiró da Serra, no concelho de Gouveia, conhecer Corinna Lawrenz, uma alemã que veio estudar para Lisboa e acabou como programadora cultural no Goethe Institute. Corinne é investigadora, editora e tradutora e precisa de pouco mais do que uma boa ligação à internet para continuar a trabalhar para o seu país natal. Mas sente vontade, e necessidade, de criar impacto na terra onde escolheu viver. E escolheu viver em Figueiró da Serra, em plena serra da Estrela.

Corinna é a presidente da Veredas da Estrela, uma associação comunitária fundada após os incêndios florestais de 2022 que devastaram 25% do Parque Natural da Serra da Estrela. E é uma força de trabalho e de organização inspiradora para os outros membros da comunidade.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges. Com o apoio da dstelecom.