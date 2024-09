Dia Nacional do Psicólogo: investir nos serviços prestados pelos psicólogos no SNS

No âmbito da prevenção, promoção e protecção da saúde, o foco deve ser direccionado à promoção de práticas psicológicas ajustadas às dificuldades e desafios pessoais e sociais que as pessoas enfrentam

A psicologia tem recebido um crescente reconhecimento da sociedade, em parte graças à crise pandémica, mas também porque tem conseguido afirmar a necessidade de olhar para a promoção da saúde e do bem-estar das pessoas como uma prioridade. Este reconhecimento tem sido timidamente acompanhado pelo Estado, com o aumento, longe de ser suficiente, do número de psicólogos no Sistema Nacional de Saúde (SNS).

Hoje, no rescaldo do Dia Nacional do Psicólogo, que se assinalou nesta quarta-feira, o atendimento psicológico da população precisa de mais respostas e que estas se adeqúem às necessidades dos portugueses, quer seja ao nível da prevenção e do desenvolvimento das pessoas, quer na superação de problemáticas já instaladas.

O aumento da prevalência das perturbações psicológicas em Portugal, que se situa acima da média europeia, os efeitos da crise económica e social no agravamento destes problemas e os seus custos, reforçam a necessidade de um maior investimento do Estado na intervenção psicológica no SNS.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), por exemplo, sugere que os problemas ao nível da saúde mental podem ser agravados pela crise económica, pela pobreza, pelo aumento da taxa de suicídio e por fatalidades associadas ao consumo de álcool e drogas.

No âmbito da prevenção, promoção e protecção da saúde, o foco deve ser direccionado à promoção de práticas psicológicas ajustadas às dificuldades e desafios pessoais e sociais que as pessoas enfrentam relacionadas com questões de saúde psicológica, de relações, da pobreza e desigualdade, do desemprego, da solidão, etc.

Assim, atendendo ao aumento da complexidade do SNS, mas também ao direito das pessoas à uma melhor saúde, o investimento na qualidade dos serviços prestados pelos psicólogos passa por garantir que serão cumpridos aspectos essenciais, como, por exemplo, valorizar e dignificar os profissionais, fornecer um espaço digno de trabalho e que garanta a confidencialidade para o atendimento dos utentes, aumentar a autonomia aos serviços de psicologia, reforçar o número destes profissionais nos serviços públicos de saúde, de modo a garantir a acessibilidade das pessoas às consultas de psicologia e de uma resposta atempada e regular, diferente daquela que tem sido dada, com longos intervalos de tempo (às vezes superior a três meses!) entre consultas.

Um processo terapêutico eficaz precisa de uma cadência de consultas semanal ou quinzenal, conforme a problemática e a necessidade de quem procura ajuda.

A psicologia, enquanto ciência, e os psicólogos, enquanto profissionais, são essenciais para construção de respostas que promovam a qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento das instituições. Neste sentido, os psicólogos precisam das condições adequadas às suas práticas para poderem implementar as melhores práticas baseadas na melhor evidência científica disponível.