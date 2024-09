Lady Gaga e o noivo Michael Polansky estreiam-se na passadeira vermelha de Veneza

Lady Gaga foi a grande protagonista do dia na estreia de Joker: Loucura a Dois, no 81.º Festival de Cinema de Veneza, com um dos visuais mais comentados desta edição. A usar um grande vestido da Dior com um chapéu ou máscara digna do Carnaval da cidade italiana, não pisou a solo a passadeira vermelha. A estrela apresentou-se com o noivo Michael Polansky, que se estreou assim ao seu lado num grande evento.

Foi quase um voltar à era mais excêntrica de Lady Gaga na moda (quem não se lembra de quando usou um vestido de carne para o Video Music Awards, em 2010?). A actriz e cantora surpreendeu na estreia de Joker, onde dá vida a Harley Quinn com um visual que faz jus ao tema do filme. O vestido dramático com uma enorme saia de seda plissada, assinado pela Dior, foi coordenado com um toucado do conhecido criador de chapelaria irlandês Philip Treacy em renda preta, que lhe escondia os olhos.

E, quando levantou a saia para caminhar na passadeira vermelha, não restaram dúvidas de que o coordenado era uma homenagem à Lady Gaga do antigamente, pelas botas de plataforma em cetim Giuseppe Zanotti. Entre as jóias da Tiffany, que completaram o visual, há uma que se destacou particularmente: o anel de noivado, que não tinha revelado até agora.

Gaga posou para os fotógrafos de mão dada com o noivo, Michael Polansky, que a acompanhou pela primeira vez numa passadeira vermelha, vestido a rigor com um smoking preto. Os dois anunciaram o noivado de forma discreta durante os Jogos Olímpicos em Paris — aliás, foi um vídeo captado para o TikTok que apanhou a revelação —,​ onde foi uma das artistas da cerimónia de abertura. A notícia foi dada em primeira mãe pela artista ao primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, quando apresentou Polansky como “o meu noivo” durante uma prova de natação.

Foto O anel de noivado de Lady Gaga REUTERS/Yara Nardi

O pedido de casamento aconteceu em Abril deste ano, depois de um dia a fazer um trilho nas montanhas, detalhou Lady Gaga numa entrevista à revista Vogue, na qual também fala sobre as qualidades do noivo, que descreve como “inteligente e carinhoso”.

Os dois conheceram-se graças à mãe de Gaga, Cynthia Germanotta, que apresentou o empresário como potencial investidor da fundação da cantora, Born This Way , dedicada à saúde mental dos mais jovens. “Acho que acabei de conhecer o teu marido”, disse-lhe a mãe numa festa em Setembro de 2019. Nesse mesmo dia, conversaram “durante três horas” e ficou “impressionada imediatamente pelo seu carinho e abertura”.

A primeira vez que Gaga e Polansky apareceram juntos foi numa festa de Ano Novo, em Las Vegas, na passagem de 2019 para 2020. Cerca de um mês depois, durante o Super Bowl 2020, o casal tornou pública a relação, que não esmoreceu com os tempos de confinamento que se seguiram por causa da pandemia de covid-19. Aliás, passaram esses meses juntos em Malibu, na Califórnia.

“Foi realmente especial. Estava tão concentrada na minha carreira desde que era adolescente. E a dádiva desse tempo foi ter-me concentrado completamente na minha relação. Conheci um ser humano totalmente solidário e amoroso que queria conhecer-me ─ fora da Lady Gaga”, declara a cantora.

Um ano depois, na tomada de posse de Joe Biden, na qual a artista cantou, Polansky surgiu ao seu lado. E Gaga elogia esse apoio incondicional: “Eu estava num lugar muito escuro. Lutei durante muitos anos. Mas tudo começou a mudar. Porque tinha um verdadeiro amigo que via as formas como eu era infeliz e porquê. E ele não tinha medo de me dar a mão. E de me conhecer. A um nível muito profundo.”

Polansky mostrou uma vez mais o apoio a Gaga em Veneza, naquela é outra conquista para a artista na representação, depois de Casa Gucci (2021) ou Assim Nasce uma Estrela (2018). Em Joker: Loucura a Dois, a artista dá vida a Harley Quinn, que já foi interpretada por actrizes como Margot Robbie ou Kaley Couco. “A minha versão de Harley é minha e é muito autêntica para este filme e para estas personagens, e não quero revelar nada do filme”, declarou Gaga ao Access Hollywood sobre a personagem que contracena com Joaquin Phoenix.