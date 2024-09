A ria corre nas veias desta família e agora essa ligação está a conquistar turistas

Pai, mãe e filhos têm a vida marcada pela ria de Aveiro. Foi na sua envolvência que José Manuel e Cristina — ela era de Lisboa; ele de Ovar — se conheceram e acabaram por dar início ao seu projecto de família. E foi também nas suas margens e nas suas águas que os seus dois filhos, Marta e Duarte, foram crescendo. Ainda que vivessem no Porto, os fins-de-semana e as férias foram passadas na Torreira, no município da Murtosa, quase sempre com um pé (ou o corpo todo) na água: a praticar vela, windsurf, ski aquático e, mais recentemente, stand up paddle ou hydro foil. A família Barros encaixa na perfeição nessa descrição que o escritor Raul Brandão fez, há mais de 100 anos, n’Os Pescadores, das gentes da ria: “O homem nestes sítios é quase anfíbio.”

