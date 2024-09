Das águas de Setembro para o prato: eventos gastronómicos a saborear este mês

Aqui há carapau, sapateira e berbigão, receitas de robalo e camarão. Mas também Dieta Mediterrânica, festas em honra do pescador e cozinha temperada com fogo.

Setúbal na corrida do carapau

O que têm em comum 47 restaurantes de Setúbal? Entre 30 de Agosto e 8 de Setembro, a resposta poderá estar no carapau. Nesta corrida de dez dias consecutivos, é ele o rei das ementas nas casas sadinas que se associaram à causa (ver mapa aqui), em mais um momento do ciclo de eventos gastronómicos Setúbal - Terra de Peixe – que tem festas dedicadas também ao choco, à sardinha, à cavala, à ostra e ao salmonete, entre outras riquezas do mar.

À rede da Semana do Carapau veio também, como é habitual, uma sessão de Encontros Prováveis. Teve lugar a 31 de Agosto e pôs o chef Luís Machado a conduzir uma degustação de receitas gourmet com base neste peixe, que aqui foi ao prato em forma de ceviche, mousse, massada e nuggets, sempre na companhia dos melhores vinhos da região.

A iniciativa é organizada pelo município e apoiada por Docapesca, Casa Agrícola Horácio Simões, Rota de Vinhos Península de Setúbal e Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal.

Foto Semana do Carapau de Setúbal CM SETÚBAL

Tavira em pratos limpos

A Dieta Mediterrânica, promovida a Património Cultural Imaterial da Humanidade em 2013, volta a pôr Tavira no mapa do bem comer.

Neste modelo de alimentação saudável, entram produtos-chave como o azeite, o tomate, as sementes, os frutos secos, os cereais integrais, as frutas ou as hortícolas, mas também leguminosas, ovos, carnes brancas e peixe.

Entre 5 e 8 de Setembro, a feira alinha provas, sessões de degustação e demonstrações culinárias na pequena cidade algarvia, estendendo a cesta a acções relacionadas com saúde, desporto, bem-estar e sustentabilidade, artesanato, mostras botânicas, jogos, oficinas ambientais, espectáculos de dança e música, exposições e visitas ao património natural e edificado.

Em Albufeira, festas ao pescador

Há 25 anos que a tradição se cumpre. Em Albufeira, o primeiro fim-de-semana de Setembro está reservado para as Festas do Pescador, uma celebração das raízes da outrora vila piscatória, que quer mostrar que o verdadeiro espírito da terra vai muito além do frenesim turístico que habitualmente lhe dá a cara.

É na Praça dos Pescadores que se concentra a festa e iguarias tradicionais como o xerém, os choquinhos com tinta, o marisco, os carapaus alimados, a feijoada de búzios, a cataplana, a caldeirada de peixe ou a afamada doçaria, representada por pedaços de bom caminho como o Dom Rodrigo ou o bolo de figo, de amêndoa e de alfarroba. A compor a montra, há concertos de música popular e um festival de folclore.

Para ver (e saborear) de 6 a 8 de Setembro, entre as 18h e a 1h, com entrada livre.

Santa Cruz da sapateira

De 13 de Setembro a 13 de Outubro, em Santa Cruz (Torres Vedras), os restaurantes O Navio e Santa.Come prestam honras à sapateira.

Entre bocas, patas e carapaça bem recheada, o crustáceo da costa atlântica vai à mesa à boleia do Festival da Sapateira, com a simplicidade de uma cozedura feita a rigor e a ajuda das devidas ferramentas: a tábua, o martelo e o garfo em pinça. A degustação custa 26,50€ por comensal.

Foto Sapateira à mesa Anna Costa

Portimão ao berbigão

Em massa, arroz, papas, rissóis ou ao natural, o berbigão apresenta-se nas suas várias formas de confecção, das receitas mais tradicionais às propostas salpicadas de modernidade.

É a 20.ª edição do Festival do Berbigão, certame organizado pela Sociedade Recreativa Figueirense, em sede própria, isto é, no Polidesportivo da Figueira, nos dias 14 e 15 de Setembro. A par do molusco de concha arredondada e do seu intenso sabor a mar, há doçaria e pastelaria regional, beberetes e bailaricos.

As portas abrem às 19h; a entrada custa 4€ e inclui copo reutilizável.

Foto Festival do Berbigão CM PORTIMÃO

Estoril e a cozinha à prova de fogo

Cozinha ao vivo, temperada com fogo, tempo e uma pitada de música a gosto. A receita de sucesso do Chefs on Fire volta a servir-se à volta da fogueira, entre 20 e 22 de Setembro, na Fiartil (Estoril).

Ali se juntam 27 chefs, entre estrelas de renome e novos talentos, ao ritmo de nove por noite. Maurício Vale, Luís Gaspar, Lídia Brás, Leonor Godinho, Nirmal Save, Nuno Castro, Arnaldo Azevedo, Diogo Lopes e Inga Martin são os anfitriões do primeiro dia. Seguem-se André Cruz, Zé Paulo Rocha, Rodrigo Castelo, Pedro Pena Bastos, Elísio Bernardes, Paulo Alves, João Magalhães, João Guedes e Maria Ramos (dia 21); e André Lança Cordeiro, Catarina Nascimento, Ricardo Machado, João Sá, Luís Brito, David Jesus, Vítor Matos, Francesco Ogliari e Vítor Adão (dia 22).

Empratada entre criações de carne, de peixe, vegetarianas e sobremesas, a carta desta sexta edição vem harmonizada com uma dúzia de concertos, de nomes como Ganso, Iolanda, Tatanka & Miguel Araújo, HMB, Capitão Fausto, Janeiro, Buba Espinho ou Bárbara Tinoco.

As portas estão abertas do meio-dia à meia-noite. Os bilhetes custam 90€ (dia) e 230€ (passe).

Robalo e camarão com Espinho

Parte da rota dos XV Fins-de-Semana Gastronómicos, desenhados pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal e espalhados por 74 municípios da região ao longo do ano, Espinho contribui com as suas receitas de camarão local, arroz de robalo e leite-creme.

Arte, sabedoria e mestria são requisitos essenciais à confecção de cada um destes trunfos da terra, num desafio lançado aos restaurantes associados e posto à prova entre 27 e 29 de Setembro.

De caminho, convidam-se os comensais a aproveitar o que a cidade tem para oferecer além dos prazeres da mesa. Exemplos? A famosa Feira de Espinho, o workshop da Confraria da Caldeirada de Peixe e do Camarão de Espinho junto à Praia dos Pescadores, as visitas guiadas ao Museu Municipal e à exposição da xávega e antiga conserveira Brandão Gomes, e as visitas ao ateliê de barcos do artesão Herculano Alves. Mais informações em www.finsdesemanagastronomicos.pt.