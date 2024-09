Bruno Lage: “A minha história no Benfica não poderia terminar daquela maneira”

Sucessor de Roger Schmidt chegou a acordo com os “encarnados” e foi apresentado em conferência de imprensa, no Seixal.

"Senti que a minha história no Benfica não poderia terminar daquela maneira". Foi esta uma das frases fortes de Bruno Lage, apresentado nesta quinta-feira como novo treinador do Benfica, falando da saída do clube, há quatro anos, despedido depois de maus resultados.

O técnico apontou que quer "um futebol que os adeptos gostem de ver e que já viram durante largos anos. Futebol ofensivo, dinâmico, divertido, com golos e que puxe pela bancada".

A dada altura, interrompeu uma pergunta de um jornalista. "Prometo ganhar e jogar bem. E muito trabalho", disparou, de forma vigorosa, explicando: "Desculpe interrompê-lo. É para ver a energia com que chego".

Questionado sobre que treinador é em 2024, quatro anos depois de sair, Lage optou por não detalhar. “O caminho é de aprendizagem. As experiências que tive [Wolverhampton e Botafogo] foram de aprendizagem. Hoje, sou diferente. Chego com cabelos brancos e já vejo as coisas com outra clareza". Que aprendizagem e que coisas? Não especificou, mas repisou uma e outra vez o tema do benfiquismo, falando da ligação emocional de regressar ao clube.

E Rui Costa também falou do lado sentimental da escolha de um treinador benfiquista. “É com grande orgulho que apresento Bruno Lage. Foi uma escolha fácil e rápida, tratando-se do regresso a casa de um dos nossos”, começou por dizer.

E detalhou: “Mais do que conhecedor do clube, é um treinador de sucesso que já conquistou títulos no clube num período ainda mais complicado do que este. Desde a parte técnica à parte sentimental, não tenho dúvida de que será o treinador indicado para este momento. Bem-vindo a uma casa que é tua”.

E foi assim durante quase toda a intervenção do presidente, com tiradas sobre o benfiquismo de Lage e a importância dessa vertente na escolha.

Apresentado no Seixal

O Benfica e o treinador português Bruno Lage chegaram a acordo para o regresso a casa do técnico responsável pelo título de 2018/19. Lage foi oficialmente anunciado como sucessor do alemão Roger Schmidt, despedido na sequência do empate com o Moreirense, em Moreira de Cónegos, para a quarta jornada da I Liga.

O Benfica iniciou o campeonato com uma derrota em Famalicão, tendo a margem de Schmidt ficado bastante reduzida, o que viria a confirmar-se depois de mais um resultado decepcionante.

Bruno Lage regressa ao Benfica depois de experiências no estrangeiro com o Wolverhampton (Inglaterra) e Botafogo (Brasil), estando sem clube há quase um ano.

Lage iniciou a ligação ao Benfica em 2004, nos escalões de formação, tendo prosseguido carreira nos Emirados Árabes Unidos, no Al Ahli, e como adjunto de Carlos Carvalhal no Swansea e no Sheffield Wednesday, após o que regressou à Luz para treinar a equipa B, antes de ter substituído Rui Vitória em 2018/19.