Benfica SAD reformula conselho de administração e apresenta nova comissão executiva

O Benfica comunicou esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a nova composição do conselho de administração da SAD, que cooptou quatro novos elementos.

Nuno Catarino assume a supervisão de toda a área financeira, iniciando funções como membro da comissão executiva até 1 de Janeiro de 2025.

A alteração “surge na sequência da cessação de funções, por renúncia, de Luís Paulo da Silva Mendes, Maria Rita Santos de Sampaio Nunes e Lourenço de Andrade Pereira Coelho”.

O conselho de administração da Benfica SAD designou ainda os novos membros da comissão executiva, que estarão em funções até ao final do quadriénio 2021/2025:

O conselho de administração passa a ter a seguinte composição:

Rui Manuel César Costa (presidente)

Manuel Ricardo Gorjão Henriques de Brito

Jaime Rodrigues Antunes

José Francisco Pereira Gandarez

Nuno Alexandre Martins Lopes Catarino

Maria do Rosário Amado Pinto Correia

Manuel Gonçalo Fazenda Gíria Lopes da Costa

António Albino Pires de Andrade

Eduardo José Stock da Cunha

A Benfica SAD informou ainda que Nuno Catarino, vogal do conselho de administração, foi designado como representante da Sociedade para as Relações com o Mercado e com a CMVM.