Sexta na TV: das ruas de Atlanta às salas de aula francesas

CINEMA

Uma Vida Singular

TVCine Top, 21h30

Estreado no Festival de Cinema de Toronto em 2023, este drama biográfico foi realizado por James Hawes e tem por base a história verídica de Nicholas Winton (1909-2015), também conhecido como o “Schindler britânico”.

Anthony Hopkins e Johnny Flynn assumem o papel principal nas duas fases de vida que o filme intercala. O elenco conta ainda com Lena Olin, Romola Garai, Alex Sharp, Jonathan Pryce e Helena Bonham Carter.

Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça

AXN, 22h

O Super-Homem transformou-se numa figura polémica. Muitos acreditam que é um símbolo de esperança; outros, como Bruce Wayne, que é uma ameaça. O embate entre os dois é inevitável. Mas, quando ficam absortos na luta, emerge um novo perigo que coloca a Terra na iminência da destruição.

Com realização de Zack Snyder e argumento de Chris Terrio e David S. Goyer, o filme conta com interpretações de Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Holly Hunter, Laurence Fishburne e Diane Lane.

Kill Bill - A Vingança

Cinemundo, 22h30

Uma Thurman veste o macacão amarelo da mulher sedenta de fazer justiça e servir vingança sangrenta, como protagonista do épico em dois volumes de Quentin Tarantino. São emitidos em maratona, com o segundo a começar às 00h20.

O Outro Lado da Esperança

RTP2, 23h01

O finlandês Aki Kaurismäki aplica o seu estilo cómico seco à crise dos refugiados, sem pudor em mostrar o racismo e a violência a que os migrantes podem estar sujeitos. O filme centra-se em Khaled (Sherwan Haji), um mecânico sírio que acaba em Helsínquia, e na sua interacção com um vendedor de camisas itinerante (Sakari Kuosmanen). Este ganha uma quantia assinalável a jogar póquer e compra um restaurante, onde acaba por empregar Khaled.

Anatomia de Uma Queda

TVCine Top, 23h20

Samuel é encontrado morto após cair da varanda da sua casa, situada nos Alpes franceses, onde vivia com a mulher, Sandra, uma famosa escritora alemã, e Daniel, o filho de 11 anos de ambos. Quando as autoridades chegam para tomar conta da ocorrência, a dúvida instala-se: terá sido acidente, suicídio ou homicídio? Depois de algumas inconsistências no seu testemunho, Sandra torna-se suspeita de assassinato.

Este drama de tribunal de Justine Triet foi o vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2023 e esteve nomeado para cinco Óscares, acabando por ganhar o de melhor argumento, co-escrito pelo realizador e Arthur Harari.

SÉRIE

O Substituto

RTP2, 14h02

O rapper e actor Didier “JoeyStarr” Morville protagoniza esta série francesa centrada num professor de estilo e métodos pouco ortodoxos que é incumbido de ensinar a pior turma de uma escola secundária. Fica em exibição de segunda a sexta.

DOCUMENTÁRIOS

Crimes em Atlanta

AMC Crime, 15h

Estreia. Ao longo de oito episódios, para ver semanalmente aos pares, expõem-se casos de homicídio que reflectem o lado mais obscuro da cidade norte-americana e evidenciam o crescente fosso social “entre aqueles que estão dispostos a matar pela boa vida e aqueles que estão dispostos a matar para a manter”, explica o canal. A análise de cada história faz-se com recurso a relatos de jornalistas, testemunhas, familiares e investigadores que estiveram directamente envolvidos nos casos.

Ricardo e a Pintura

TVCine Edition, 22h

O realizador suíço-iraniano Barbet Schroeder, que começou no cinema como produtor da nouvelle vague francesa, traça um retrato do artista argentino e seu amigo Ricardo Cavallo (n.1954, Buenos Aires). Atravessando a América do Sul e a Europa, o filme tenta contar as histórias do pintor nascido em 1954, que estudou nas Belas-Artes em Paris e acabou a morar numa aldeia bretã, onde ensina crianças.

Surf Social Club

Globoplay, streaming

O surf como agente de mudança e integração social. Eis o tema desta série documental sobre “o surgimento e crescimento de escolas de surf ligadas a projectos sociais em comunidades carentes e periferias de centros urbanos brasileiros”, descreve a Globo.