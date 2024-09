Ney de volta com Bloco na Rua: “Palco é palco e não vou desistir tão cedo”

Vimo-lo em 2019, em 2022, e ele aqui está de novo, com três datas em Portugal: Bloco na Rua, espectáculo que Ney Matogrosso estreou no Brasil em 2019, continua na estrada sem fim à vista e vamos vê-lo nos coliseus de Lisboa (esta sexta-feira e no dia 15) e Porto (a 12). Pelo meio, actuará no Barbican de Londres (dia 9), já com lotação esgotada. Em Portugal, Bloco na Rua estreou-se logo em 2019, em Novembro, nos coliseus de Lisboa e Porto, regressando a 21 de Junho de 2022, dessa vez no palco do Rock In Rio Lisboa.

