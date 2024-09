Morreu o crítico cultural Augusto M. Seabra

O crítico cultural e programador Augusto M. Seabra morreu esta noite, em Lisboa, aos 69 anos. Autor de uma vasta obra enquanto cronista e comentador, apaixonado pelo cinema, pela música e pelo teatro, era crítico há 47 anos e foi um dos fundadores (e mentores) do PÚBLICO. Membro de júris de festivais de referência como os de Cannes ou San Sebastián, programador de festivais como o DocLisboa ou de ciclos em eventos internacionais, escreveu para os principais jornais do país — e do mundo — e era conhecido pelo seu conhecimento enciclopédico e pela sua prodigiosa memória.

Augusto M. Seabra, que sofria há anos de vários problemas de saúde, morreu no Lar Santa Joana Princesa, em Lisboa, soube o PÚBLICO. Era licenciado em Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Empresa, mas foi a via da escrita e da crítica que elegeu como área profissional. Ainda nos anos de estudante, militou politicamente à esquerda: pelo Verão Quente de 1975 estava com o Movimento de Esquerda Socialista. Dois anos mais tarde, começava a colaborar como crítico em várias publicações.

Estreou-se n’A Luta (1977-79), prosseguiu no Diário de Notícias (1980-81), antes de iniciar uma longa relação com o semanário Expresso (1978-89), onde, segundo o próprio, fez parte “da equipa que lançou A Revista”. Seguir-se-ia a sua mais duradoura relação profissional, com o projecto do PÚBLICO, tendo sido “o coordenador do trabalho de elaboração do projecto, por acordo entre o grupo inicial de jornalistas e a Sonae – Tecnologias da Informação”, escreveu no seu mais recente currículo.

Colaborou com o PÚBLICO na fase inicial do jornal, entre 1990-94, depois no semanário Já (1995-96), e regressou ao PÚBLICO como crítico e colunista entre 1996 e 2006, saltando para o Diário de Notícias entre 2006 e 2007 e voltando a ser colunista do PÚBLICO em 2011, espaço que ocupou até aos seus últimos tempos no activo.