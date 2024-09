Luna Fest é punk e rock’n’roll ao alcance da mão, com epicentro em Coimbra

Punk e rock’n’roll, o do que os construíram noutras eras, o daqueles que fizeram história nas margens, o que fervilha neste preciso momento aqui, em Inglaterra, nos Estados Unidos, em Espanha, no México. Tudo em Coimbra, na Praça da Canção, desta sexta-feira a domingo. É a segunda edição do Luna Fest: Jon Spencer, Psychedelic Furs, Gories, Kid Congo Powers & The Pink Monkey Birds, Legendary Tigerman, Parkinsons, Lene Lovich, Theatre of Hate, DeadLetter, Weird Omen, La Élite, Club Makumba e os M’as Foice, lendas coimbrãs com o seu punk dada-surrealista que se reúnem, três décadas depois, propositadamente para o festival.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt