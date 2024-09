“É a guerra? É, parece que sim”: nas frentes russa e ucraniana, mas em Veneza

Um olhar russo e um olhar ucraniano sobre a guerra. Por diferentes que sejam, Russians at War e Songs of Slow Burning Death, exibidos no Festival de Veneza, tocam-se.

Com este título que bem ficava às espiras de um disco de metal, Songs of Slow Burning Death, a secção Não-Ficção, fora de concurso, da 81.ª edição do Festival de Veneza abriu um diálogo no seu programa: em dois dias, a guerra na Ucrânia vista a partir da frente ucraniana (esse filme, de Olha Zhurba) e da frente russa, com o mais épico e romanesco título de Russians at War, de Anastasia Trofimova.