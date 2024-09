Diário de um Cientista: textos estão a concurso e quem votar ganha descontos no PÚBLICO

Chegou a altura de votar nos três melhores textos do Diário de um Cientista, um projecto de comunicação de ciência que juntou jornalistas do PÚBLICO e cientistas do Biopolis e cujos 26 textos resultantes (assim como quizzes e podcasts) foram publicados durante o mês de Agosto. Cada leitor pode agora votar nos seus textos preferidos do projecto através deste link. A votação decorre de 5 a 15 de Setembro de 2024 e os três vencedores serão anunciados posteriormente.

Todas os leitores que votem poderão usufruir de um código de 10% de desconto numa assinatura do PÚBLICO disponível no site, até dia 5 de Outubro de 2024. Quem já é assinante do PÚBLICO poderá utilizar este desconto na renovação da sua assinatura digital actual. Além deste desconto, o PÚBLICO tem ainda três assinaturas anuais para oferecer aos leitores que votem e que participem no passatempo disponível neste link, bastando para isso responder a uma pergunta sobre o projecto.

Idealizado há muito, este projecto tornou-se oficial em Abril de 2024, quando o PÚBLICO e o Biopolis lançaram um concurso, aberto a investigadores e alunos do Biopolis-Cibio. Procurávamos 26 histórias relevantes para o grande público, de histórias sobre biodiversidade: dos cavalos-marinhos ao musgo, dos garranos às palancas-negras, dos sobreiros ao ADN dos rios. Foram submetidos perto de uma centena de projectos de cientistas a trabalhar em diferentes países.

As candidaturas deveriam ter como base um artigo publicado numa revista científica indexada, um projecto de investigação financiado ou uma tese de doutoramento; posteriormente foram avaliados e seleccionados por um júri do PÚBLICO.

Nas semanas seguintes, entre Maio e Julho, cada cientista trabalhou com o seu editor (várias sessões, presenciais e à distância, muitas conversas por telefone, por mail e por WhatsApp). E os textos foram ganhando forma, com essa preocupação: levar a investigação sobre biodiversidade e os seus bastidores ao grande público. O resultado chegou nos primeiros dias de Agosto: uma série de 26 artigos, um por dia, publicados tanto na edição impressa como online, acompanhados de quizzes diários e podcasts.

Além do Diário de um Cientista, o Azul tem ainda uma equipa especializada que produz todos os dias trabalhos de acesso livre, sobre os desafios da biodiversidade, da sustentabilidade e da crise climática, graças ao apoio de um conjunto de parceiros: Biopolis, Fundação Calouste Gulbenkian, Lipor e Electrão.