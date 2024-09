Produção nos Verdes voltará a rondar 90 milhões de litros. Sábado é Dia de Portas Abertas na região

A Comissão dos Vinhos Verdes estima este ano uma produção ao nível de 2023, com 90 milhões de litros, apesar de "ser cedo para saber como irá fechar" o ano, dado o atraso na vindima, revelou esta terça-feira a presidente.

"Apesar de a vindima estar algo atrasada face a 2023, e ainda não ter iniciado em larga escala na região, estima-se que a produção poderá estar ao nível das produções verificadas no ano passado — cerca de 90 milhões de litros — sendo sempre possível haver variações ligeiramente acima ou abaixo destes valores", refere a presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), Dora Simões, na nota de imprensa enviada às redacções.

Dora Simões destaca, no entanto, ser ainda cedo para saber como vai correr o ano de 2024 relativamente ao volume total de produção, uma vez que só se iniciaram as vindimas para espumante e a vindima de castas mais precoces.

"Pode-se desde já avançar que a qualidade geral das uvas é bastante boa e, se as condições actuais se mantiverem, será um ano de excelente qualidade de uvas para a região dos Vinhos Verdes", acrescenta.

A presidente da comissão afirma ainda que, neste ano vitivinícola as temperaturas apresentaram, em parte do ano, valores médios mais elevados do que no ano passado, o que influenciou o ciclo vegetativo das videiras, causando "um abrolhamento mais precoce, mas atrasando a floração em Maio devido a baixas temperaturas durante esse mês".

"Houve incidência de míldio e blackrot [podridão negra], o que afectou a produtividade de algumas vinhas", refere, acrescentando que a região conta com uma quantidade significativa de vinhas jovens, fruto da reestruturação feita durante a última década, pelo que será possível que perdas registadas por doenças criptogâmicas e por escaldão possam ser compensadas pela produção de vinhas jovens na região.

Região de portas abertas

A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes promove no próximo sábado, entre as 10h e as 19h, mais uma edição do Dia de Portas Abertas, intitulado "Quintas ao Sábado", e que conta com 14 quintas e produtores.

Caminhadas na vinha, workshops de artes na vinha para adultos e crianças, passeios de comboio turístico, concertos, músicas e provas de vinho são algumas das actividades que os visitantes poderão realizar em vários pontos da região, como Monção, Penafiel, Lousada, Valongo, Celorico de Basto, Melgaço, Barcelos ou Amarante.

A iniciativa é promovida anualmente pela CVRVV "para dar a conhecer os diferentes circuitos de enoturismo da Rota dos Vinhos Verdes em tempo de vindima", explica Dora Simões, num comunicado enviado já esta quarta-feira. A responsável destaca a possibilidade de os visitantes poderem saber "mais sobre os vinhos e as experiências propostas pelos produtores", assim como a possibilidade de algumas "actividades ao ar livre poderem ser realizadas em família".

"Para os enófilos há também várias provas exclusivas", nomeadamente de "colheitas mais antigas e vinhos com estágio, que revelam todo o potencial da região", nota a presidente da CVRVV, sublinhando que nos Verdes "o primeiro sábado de Setembro" pretende, acima de tudo, afirmar "a versatilidade e diversidade da região".

A Rota dos Vinhos Verdes abrange 48 concelhos no Noroeste de Portugal. A participação neste dia de portas abertas é gratuita, mas requer inscrição prévia no site do Vinho Verde.