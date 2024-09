Negociações entre Governo e sindicatos médicos sobre novas grelhas salariais avançam em Dezembro

As negociações entre Governo e sindicatos dos médicos sobre as novas grelhas salariais vão iniciar-se em Dezembro, anunciou o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) após uma reunião com a tutela, em Lisboa.

Em declarações à Lusa, o secretário-geral do SIM, Nuno Rodrigues, disse que a ministra da Saúde se comprometeu a iniciar em Dezembro as negociações sobre as novas grelhas salariais, um dos quatro compromissos hoje assumidos e bem acolhidos pelo SIM, que está disponível para aumentos faseados.

O sindicato destacou também a garantia dada de "aumento e maior previsibilidade dos concursos" para a contratação de médicos para o Serviço Nacional de Saúde e a alteração da portaria de 2023 que regula os índices de desempenho dos médicos das Unidades de Saúde Familiar modelo B.

A alteração está a ser ultimada pela Administração Central do Sistema de Saúde e visa "aumentar os indicadores de acessibilidade e diminuir os indicadores associados aos custos na prescrição de medicamentos ou exames", e que, segundo Nuno Rodrigues, privava nomeadamente os médicos de família de receitarem medicamentos inovadores.

Ainda de acordo com o dirigente do SIM, foi acordado um aumento faseado do suplemento remuneratório dos médicos de saúde pública, que passará a ser de 300 euros mensais (em vez dos actuais 200) a partir de Outubro e de 400 euros mensais a partir de Janeiro do próximo ano.

Uma nova reunião ficou agendada para 27 de Setembro, à qual o SIM levará novamente a questão da simplificação da avaliação de desempenho, ainda não consensualizada com o Governo.