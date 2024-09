Jorge Seguro Sanches será o novo presidente da administração da ULS Almada-Seixal

Antigo deputado e ex-secretário de Estado socialista vai assumir liderança da Unidade Local de Saúde que inclui o hospital Garcia de Orta, na Margem Sul do Tejo.

A secretária de Estado da Saúde anunciou esta quarta-feira que Jorge Seguro Sanches será o novo presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Almada-Seixal, que integra o hospital Garcia de Orta.

"Houve uma pessoa que já foi convidada pelo actual director executivo [do SNS] para assumir o lugar. Essa pessoa, posso anunciar, é Jorge Seguro Sanches, que aceitou, e estamos a cumprir todos os procedimentos para proceder à sua nomeação", disse Ana Povo à RTP1 durante a emissão do Telejornal.

Jorge Seguro Sanches, natural de Penamacor, é militante do Partido Socialista. Foi deputado e governante, assumindo as pastas de secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, de 2019 a 2022, e de secretário de Estado da Energia, de 2015 a 2018, em governos liderados por António Costa.

A direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde decidiu afastar o conselho de administração da Unidade Local de Saúde Almada-Seixal (ULSAS), que inclui o hospital Garcia de Orta, presidido por Maria Teresa Luciano.

Segundo fonte hospitalar esta informação foi avançada pelo conselho de administração da ULSAS durante uma reunião de trabalho com todos os directores de serviço, chefes de enfermagem, coordenadores e alguns directores não clínicos.

"As pessoas ficaram admiradas, não estavam à espera e falou-se que reconhecem que o conselho de administração tem vindo a desenvolver um bom trabalho com grande empenho na ligação do hospital aos centros de saúde", disse a mesma fonte hospitalar.

A decisão foi comunicada por telefone na terça-feira.

A agência Lusa contactou o Ministério da Saúde e a direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde sobre esta situação, mas até ao momento não obteve resposta.

A Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal (ULSAS) integra o Hospital Garcia de Orta e o Agrupamento de Centros de Saúde de Almada-Seixal, no distrito de Setúbal.

O Conselho de Administração é presidido pela farmacêutica Maria Teresa Luciano.

Teresa Luciana tinha sido nomeada em Agosto de 2022 como presidente do conselho de administração do Hospital Garcia de Orta, cargo que manteve com a criação da ULS em Janeiro de 2024.

O corpo directivo da ULSAS é ainda constituído por Henrique Manuel Neves Santos, director clínico para a área hospitalar, Pedro Jorge Alves Pacheco, director clínico para a área dos cuidados de saúde primários, Susana Luísa Rafael Almeida Graúdo, enfermeira directora, e Tiago António de Fonseca Mendes, vogal executivo da área financeira.