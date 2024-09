Há ULS onde concursos ainda estão em curso

Ler também Número de pessoas com médico de família é o mais baixo desde 2014. Atraso nos concursos agrava situação

Se há unidades locais de saúde, onde os concursos já estão concluídos e há médicos contratados, noutras, os procedimentos ainda estão a decorrer, apesar de já estarmos em Setembro.

No Norte, onde a cobertura de médicos de família é quase total, houve muito mais candidatos do que vagas para medicina geral e familiar, como é habitual. Na ULS de Gaia/Espinho, que foi das primeiras a abrir e a concluir os concursos, já foram contratados 39 médicos, mas apenas três são médicos de família. Aqui, a procura superou substancialmente a oferta - foram mais de uma centena os candidatos.

Já as ULS de Santo António e de São João, no Porto, nem sequer abriram vagas para médicos de família, tal como a ULS de Barcelos-Esposende. Na ULS de Entre Douro e Vouga, os 21 novos especialistas para a área hospitalar já estavam contratados, mas, "devido ao elevado número de candidatos", ainda estava "a decorrer o processo de selecção de médicos de medicina geral e familiar, cuja conclusão se prevê ocorrer até ao final do mês de Setembro”. Na do Alto Ave, foram contratados apenas cinco médicos de família e os candidatos também suplantaram as vagas. ​

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, aconteceu o inverso, e muitas vagas para medicina geral e familiar ficaram por ocupar. Na ULS de Almada-Seixal, das 73 vagas colocadas a concurso, 35 eram para medicina geral e familiar, mas houve apenas 13 candidaturas. Ainda assim, frisa a ULS, este foi “o número mais alto dos últimos cinco anos, o que revela o interesse, por parte dos nossos internos, em ficar nas unidades onde fizeram a sua formação específica”. Dos 13 candidatos, 11 já tinham assinado contrato de início de funções na semana passada.

A ULS São José (Lisboa) tinha ainda em curso 38 procedimentos concursais no final da semana passada. “O primeiro foi o de medicina geral e familiar, estando agendada a assinatura dos contratos (18) para a passada sexta-feira, mas ficaram por ocupar 31 vagas nesta especialidade", adiantou a unidade local de saúde. Quanto à de Santa Maria, também na capital, "de um total de 56 vagas abertas para as especialidades hospitalares", foram "preenchidas 48 (87%), mas o procedimento para os cuidados de saúde primários ainda estava "em fase de conclusão".

Na ULS Médio Tejo, a oferta de vagas foi também substancialmente inferior à procura - aqui foram abertas 26 vagas para médios de família, mas só houve nove candidatos, estando o concurso "na fase de entrevistas".

Ainda por concluir estavam os concursos nas ULS do Nordeste e da Guarda, tal como na da Lezíria e na do Arco Ribeirinho - nesta última, “os júris" nomeados "por cada área de especialidade estão a envidar todos os esforços para concluir, tão rápido quanto possível, os procedimentos de avaliação e classificação dos candidatos”.