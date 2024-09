Direcção executiva afasta administração da ULS Almada-Seixal

A decisão foi comunicada por telefone na terça-feira à presidente do conselho de administração, que já a comunicou aos directores de serviço.

A direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde decidiu afastar o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Almada-Seixal (ULSAS), que inclui o hospital Garcia de Orta, disse à Lusa fonte hospitalar.

A mesma fonte adiantou que esta informação foi avançada pelo conselho de administração da ULSAS durante uma reunião de trabalho com todos os directores de serviço, chefes de enfermagem, coordenadores e alguns directores não clínicos.

"As pessoas ficaram admiradas, não estavam à espera e falou-se que reconhecem que o conselho de administração tem vindo a desenvolver um bom trabalho com grande empenho na ligação do hospital aos centros de saúde", disse a mesma fonte hospitalar.

A agência Lusa contactou o Ministério da Saúde e a Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde sobre esta situação, mas até ao momento não obteve resposta.

A Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal (ULSAS) integra o Hospital Garcia de Orta e o Agrupamento de Centros de Saúde de Almada-Seixal, no distrito de Setúbal.

O Conselho de Administração é presidido pela farmacêutica Maria Teresa Luciano. O Garcia de Orta tem sido um dos hospitais da margem Sul que tem sofrido constrangimentos nos últimos meses, devido à falta de médicos.

Teresa Luciana tinha sido nomeada em Agosto de 2022 como presidente do conselho de administração do Hospital Garcia de Orta, cargo que manteve com a criação da ULS em Janeiro de 2024.

O corpo directivo da ULSAS é ainda constituído por Henrique Manuel Neves Santos, director clínico para a área Hospitalar, Pedro Jorge Alves Pacheco, director clínico para a área dos Cuidados de Saúde Primários, Susana Luísa Rafael Almeida Graúdo, enfermeira directora e Tiago António de Fonseca Mendes, vogal executivo da área financeira.