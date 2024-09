Mais de 100 operacionais combatem fogo em Arcos de Valdevez

Mais de 100 operacionais estão a combater um incêndio no concelho de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, adiantou à Lusa fonte da Protecção Civil, acrescentando que o vento dificulta os trabalhos. Até agora não há registo de feridos ou danos devido aos fogos, acrescentou fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho.

O incêndio começou por ter dois focos, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) — um em Ermelo, de maiores dimensões, e outro em Lugar da Portela. Esta manhã, todos os esforços se concentravam apenas no incêndio em Ermelo, que obrigava à mobilização de 114 elementos da Protecção Civil apoiados por 35 viaturas. É considerada uma ocorrência significativa pelas autoridades porque está em curso há mais de três horas e envolve a participação de mais de 15 meios de protecção e socorro.

Fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho destacou à Lusa, pelas 00h30 desta quarta-feira, que o vento estava a dificultar os trabalhos e que a Protecção Civil está a gerir os meios para o combate devido a várias ocorrências para incêndios. Perto destes fogos, já em resolução estava um incêndio no concelho de Ponte da Barca, que mobilizava àquela hora outros 12 operacionais, com três viaturas. Às 7h20 são apenas quatro os bombeiros no local, com duas viaturas no terreno.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, o alerta para o incêndio em Arcos de Valdevez chegou às 20h21 de terça-feira, com um segundo alerta a surgir por volta das 00h50 para um novo foco de incêndio, entretanto dado como concluído.

Perigo máximo de incêndio em mais de 30 concelhos de seis distritos

Mais de 30 concelhos dos distritos de Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Guarda e Bragança estão esta quarta-feira em perigo máximo de incêndio rural, dia em que se prevê uma subida de temperatura, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Vários concelhos de todos os distritos de Portugal Continental apresentam esta quarta-feira um perigo muito elevado e elevado de incêndio. Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo em Portugal Continental esta quarta-feira, vento fraco a moderado do quadrante norte — soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, com rajadas até 60 quilómetros por hora — e subida de temperatura, em especial da máxima e na região sul. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12ºC (em Coimbra) e os 16ºC (em Lisboa, Setúbal e Faro) e as máximas entre os 22ºC (em Aveiro) e os 31ºC (em Castelo Branco).