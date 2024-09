Vila Galé investirá quase 100 milhões de euros em cinco novos hotéis no Brasil

A rede hoteleira portuguesa já tem 42% de seu faturamento anual no Brasil. Um dos hotéis ficará em Belém do Pará, a tempo de atender a demanda da COP30, com participação de pessoas do mundo todo.

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou IOS.

A rede hoteleira portuguesa Vila Galé tem planos ambiciosos para o Brasil, de onde vem 42% de seu faturamento anual. A empresa vai inaugurar cinco hotéis no país até 2026, com investimentos de 97 milhões de euros (R$ 580 milhões).

A primeira das unidades será aberta em Cumbuco, Ceará, em novembro deste ano. Em 2025, serão duas inaugurações, uma, em Ouro Preto, Minas Gerais, outro, em Belém do Pará, a tempo de atender a demanda gerada pela COP30, evento que reunirá pessoas do mundo todo para discutir o meio ambiente.

“Atualmente, a Vila Galé é a maior rede de resorts do Brasil, com 10 empreendimentos em operação. É também uma das maiores redes de hotéis em crescimento no país”, afirma José Bastos, diretor de operações no Brasil.

Os dois últimos projetos ficarão em Coruripe, em Alagoas. Um dos hotéis seguirá a linha tradicional da empresa. O outro, Vila Galé Nep Kids, será totalmente preparado para receber crianças. Elas terão prioridade. Será o primeiro empreendimento nessa linha no Brasil. Há um hotel semelhante em Beja, Alentejo, inaugurado no ano passado.

No ano passado, o grupo Vila Galé registrou faturamento toral de 275 milhões de euros (R$ 1,65 bilhão, a valores de hoje), com aumento superior a 20% ante 2022. As 10 unidades no Brasil somaram receitas de 117 milhões (R$ 702 milhões, pelo câmbio atual), com salto de 42% quando comparadas às do ano anterior.

“O plano de expansão da Vila Galé no Brasil é bastante ambicioso, e está alinhado com a introdução da submarca Collection”, ressalta Bastos. “Já no Vila Galé Nep Kids, os adultos só entram se estiverem acompanhados de crianças”, acrescenta.

Segundo o executivo, outros projetos para o Brasil serão anunciados em breve. “Todos os novos empreendimentos são financiados com recursos próprios da empresa. Os 10 hotéis existentes ultrapassam investimento de R$ 1 bilhão (R$ 166,7 milhões), e continuamos a investir significativamente na expansão no Brasil”, assinala.

Perfil dos desembolsos Vila Galé Collection Sunset Cumbuco, CE: R$ 80 milhões Vila Galé Collection Ouro Preto, MG: R$ 120 milhões Vila Galé Collection Amazônia, Belém do Pará: R$ 180 milhões Vila Galé Collection Coruripe + Vila Galé Nep Kids, Alagoas: R$ 200 milhões

As decisões de investimentos da empresa no Brasil consideram diversos fatores, como potencial turístico, infraestrutura local e sustentabilidade ambiental e social. “Vemos o mercado brasileiro como altamente promissor, oferecendo oportunidades significativas para crescimento, consolidação da nossa marca e desenvolvimento da região onde cada hotel será inserido”, reforça Bastos. Ao mesmo tempo que mira o mercado do Brasil, a Vila Galé quer se tornar uma das principais referências para os brasileiros que visitam Portugal.