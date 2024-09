TAP: Montenegro trapalhão afinal não deve querer eleições

O primeiro-ministro elogiou esta terça-feira o ministro das Infra-estruturas, Miguel Pinto Luz, que disse estar "fortalecido pelo excelente trabalho" que tem feito, e considerou que o relatório da Inspecção-Geral das Finanças sobre a TAP "não tem nenhuma novidade". Luís Montenegro deixou de estar ansioso por umas eleições antecipadas?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.