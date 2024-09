Fotógrafo iraniano traz o retrato da morte lenta do Mar Cáspio

Khashayar Javanmardi é, nas suas próprias palavras, “um filho do Cáspio”. O fotógrafo de 33 anos cresceu no norte do Irão, numa zona banhada pelo sul do lago a que todos chamam mar, “num local onde os lares eram conhecidos pela sua simpatia e generosidade”, escreve nas páginas do livro Caspian: A Southern Reflection, que será lançado em Outubro pela Loose Joints e que resulta de nove anos de trabalho do fotógrafo sobre o tema da degradação ambiental da região.

“Desde que me lembro que esta encantadora região atrai visitantes e amantes da natureza”, continua Javanmardi. Recorda com carinho os Verões que passou naquelas praias, dos sonhos que alimentou enquanto se banhava nas águas frias e cristalinas do Cáspio. “A minha primeira viagem solitária e o meu primeiro amor desenrolaram-se na orla daquele mar”, reforça.

Mas as águas do Cáspio já não são cristalinas. E as suas praias já não são idílicas – as fotografias do iraniano deixam bem claro que elas estão, hoje, marcadas pela presença de lixo e detritos. “Se eu um dia pudesse falar com aqueles que lançam crude e veneno sobre as águas e falar-lhes das mortes maciças de flamingos...”, desabafa. “E das redes vazias dos pescadores, que outrora estavam cheias do peixe que era o sustento de tantas famílias e que, hoje, nada sacam das águas que não seja detritos de um mundo em decadência.”

As mais de 40 fotografias que compõem o livro do iraniano descrevem, com um amor quase palpável, as paisagens costeiras do Cáspio afectadas pela redução do nível das águas, que deixam estruturas e equipamentos costeiros ao abandono, sem propósito; elas retratam também as pessoas que, sem outra opção, convivem com essa progressiva degradação e que são forçadas à adopção de novas estratégias para garantir o seu sustento. A poluição resulta na morte de animais, dentro e fora de água, e na ameaça a um ecossistema de características únicas em todo o mundo.

A diminuição do nível das águas do Cáspio tem base em duas grandes condicionantes: por um lado, há registo de menor precipitação e de temperaturas mais elevadas naquela região nos últimos anos, consequência das alterações climáticas, por outro, a construção de barragens e grandes reservas de água nos rios que desaguam no Cáspio, como o Volga, o Ural ou o Terek, fazem diminuir a quantidade de água do grande lago.

“Alterem o nome deste Cáspio”, alerta o fotógrafo. “Não é um mar. As pessoas referem-se ao Cáspio como sendo um mar talvez por respeito ou amor, mas isso distancia-nos do mal que lhe é infligido. (…) Este corpo de água, este vasto lago, não desagua, os venenos que lá são depositados não são diluídos noutras águas.” Lamenta. “À medida que o grande lago adoece, também nós adoecemos.”

“Tive muita sorte por crescer nas margens de um dos maiores lagos do mundo. Mas agora pergunto-me se terei a sorte de o ver sorrir mais alguma vez?” Sente medo ao ver “morrer” lentamente o Cáspio e a vida em redor. “Há provas contundentes do seu declínio por toda a parte, a inegável verdade não pode mais ser ignorada. A morte dos peixes e a tristeza nos olhos daqueles que um dia olharam para o céu com esperança são indícios de um mundo que se torna cada vez mais negro.”