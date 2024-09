Menino de 11 suspeito de matar duas pessoas a tiro nos Estados Unidos

Uma das vítimas é um antigo autarca de Minden, uma pequena cidade no estado do Luisiana.

A polícia do estado norte-americano do Luisiana deteve um rapaz de 11 anos por suspeita de matar a tiro, no domingo passado, o ex-mayor da cidade de Minden e a sua filha, avança a imprensa local. As vítimas seriam familiares da criança, cuja identidade não é revelada pelas autoridades.

Joe Cornelius, de 82 anos, e Keisha Miles, de 31 anos, foram encontrados dentro de casa com vários ferimentos de balas, cerca das 6h30 locais (12h30 em Portugal continental). No local do crime foram encontradas duas armas de fogo.

O presumível autor dos disparos, que confessou o crime à polícia, encontra-se agora detido e enfrenta duas acusações de homicídio em primeiro grau.

Numa conferência de imprensa nesta terça-feira, Jared McIver, chefe da polícia de Minden, afirmou que "a cidade está em choque, principalmente pela idade da criança", mas que é "um alívio saber que a pessoa que cometeu o crime está presa". McIver confirmou ainda que o suspeito tentou, inicialmente, relatar uma história diferente, mas que acabou por confessar o crime, bem como a forma como teve acesso às armas.

A polícia não adianta um motivo para o crime, embora a imprensa local, citada pelo The Guardian, admite que o ataque possa ter sido desencadeado por uma discussão sobre dinheiro para comprar videojogos.

Joe Cornelius é descrito como um popular antigo mayor de Minden, uma cidade do sul do Luisiana com cerca de 11 mil habitantes. Nick Cox, actual autarca, expressou condolências e agradeceu a Cornelius o "empenho e dedicação à comunidade", cita a BBC.