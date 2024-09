EUA acusam Moscovo de usar comentadores norte-americanos para difundir propaganda russa

A RT, televisão controlada pelo Kremlin, terá recorrido a uma empresa com sede no Tennessee, a que estão afiliados vários comentadores populares, para chegar aos norte-americanos nas redes sociais.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou nesta quarta-feira dois funcionários do canal televisivo russo RT, controlado pelo Kremlin, de pagar a uma empresa norte-americana para "criar e distribuir conteúdo para o público norte-americano com mensagens ocultas do Governo russo", como descreve o procurador-geral norte-americano Merrick Garland, para "manipular ilegalmente a opinião pública norte-americana ao semear discórdia e divisão".

A RT, anteriormente designada como Russia Today, é acusada de ter pago dez milhões de dólares a uma empresa de criação de conteúdos com sede no estado norte-americano do Tennessee, que contaria com um conjunto de influenciadores, ou de rostos conhecidos dos utilizadores de redes sociais norte-americanos, para distribuir conteúdos alinhados com a propaganda russa.

Segundo o Departamento de Justiça, os dois cidadãos russos, Kostiantyn Kalashnikov e Elena Afanasyeva, não terão revelado à empresa norte-americana ou aos seus colaboradores que trabalhavam para o Governo de Moscovo, mas não só dariam sugestões relativas aos temas dos conteúdos como terão editado vários vídeos e influenciado a política de contratação da empresa norte-americana em causa.

O jornal The Tennessean avança que a empresa abordada pela RT terá sido a Tenet Media, com sede naquele estado. Entre os comentadores e influenciadores associados a esta companhia estão Dave Rubin, Tim Pool, Benny Johnson e Laura Southern — todos ligados à direita conservadora norte-americana. Juntos somam milhões de seguidores em plataformas como o YouTube ou o X (antigo Twitter).

O Departamento de Estado afirma, contudo, que os comentadores não são alvos da acusação e não saberiam que estariam a receber ordens ou sugestões oriundas do regime russo. "Estamos preocupados com as alegações do despacho de hoje, que tornam claro que eu e outros influenciadores somos vítimas deste alegado esquema", escreveu Benny Johnson na rede social X.

A campanha de difusão de conteúdos financiada por Kalashnikov e Afanasyeva terá tido início em Novembro de 2023 e abrangido várias plataformas e redes sociais, incluindo o TikTok, o Instagram, o X ou o YouTube. O Departamento de Justiça contabiliza que foram publicados perto de 2000 vídeos, muitos com comentários sobre temas de debate nos Estados Unidos, como imigração, inflação e outros assuntos relacionados com a política interna e externa norte-americana.

"Embora as opiniões expressas nos vídeos não sejam uniformes, a maioria está direccionada para os objectivos declarados publicamente pelo Governo da Rússia e pela RT — promover divisões internas nos EUA", lê-se na acusação da justiça norte-americana.

Um dos exemplos referidos pela investigação é acusação de que a Ucrânia e os Estados Unidos terão estado por trás do atentado terrorista de 22 de Março numa sala de espectáculos em Moscovo. O ataque foi reivindicado por uma facção do Daesh. No entanto, Afanasyeva terá instruído a empresa norte-americana nos seus vídeos a explorar a tese conspirativa que também estava a ser difundida pela televisão russa.

Kalashnikov, de 31 anos, e Afanasyeva, de 27 anos, são acusados de conspirar para violar o Foreign Agents Registration Act (em português, lei de registo de agentes estrangeiros), que exige o registo junto do Governo norte-americano de indivíduos ou entidades ao serviço de campanhas de propaganda de organizações ou governos estrangeiros. São também acusados de tentativa de branqueamento de capitais.

Os dois suspeitos, que estarão na Rússia, são agora procurados pelas autoridades norte-americanas.

Em paralelo, "o Departamento de Justiça arrestou 32 endereços da Internet usados pelo Governo russo e por intervenientes patrocinados pelo Estado russo (...) numa campanha clandestina para interferir nas eleições e influenciar os seus resultados", afirmou o procurador-geral norte-americano numa conferência de imprensa.

Há vários meses que os serviços secretos e de segurança dos Estados Unidos emitem avisos sobre tentativas de influência russa nas presidenciais deste ano, incluindo esforços para diminuir o apoio da opinião pública à ajuda financeira norte-americana à Ucrânia, invadida pela Rússia em 2022.