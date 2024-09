Ataque aéreo russo matou sete pessoas em Lviv, incluindo três crianças

State Emergency Service of Ukraine / VIA REUTERS

Sete pessoas morreram esta quarta-feira num ataque aéreo russo à cidade de Lviv, no Oeste da Ucrânia, afirmou o presidente da Câmara da cidade. Entre as vítimas, uma mãe e as suas três filhas morreram, sobrevivendo só o pai da família.

"No centro da Europa, a Rússia está a eliminar os ucranianos (matando) famílias inteiras. Os russos estão a matar os nossos filhos, o nosso futuro", contou Andriy Sadovny, presidente da Câmara de Lviv.

De acordo com governador da região de Lviv, Maksym Kozytskyi, 12 pessoas foram resgatadas dos escombros, tendo-se registado pelo menos 64 feridos.

O ataque, segundo a Reuters, envolveu o lançamento de drones e mísseis para a cidade que atingiram cerca de 70 estruturas, incluindo escolas e hospitais, acrescentou ainda Sadovny.

Já Kozytskyi revelou que os ataques desta quarta-feira atingiram "sete monumentos arquitectónicos locais", danificando-os.

"Todos os edifícios estão situados na zona histórica e na zona de protecção da UNESCO. Estão inscritos no Registo Estatal de Monumentos Imóveis da Ucrânia", escreveu o Governador na rede social Telegram.

Para além de Lviv, a cidade de Kryvyi Rih, na região central de Dnipropetrovsk, foi também atingida por ataques aéreos russos durante esta noite, causando cinco feridos, entre eles uma criança de dez anos. Segundo o governador da região, Serhiy Lysak, foram destruídas casas e infra-estruturas na cidade.

A Ucrânia foi alvo de vários ataques aéreos russos na última madrugada. Para além de Lviv, também seis infra-estruturas energéticas foram atingidas um pouco por todo o país.

Instalações energéticas nas regiões de Dnipropetrovsk, Donetsk, Lviv, Mykolaiv, Sumy e Kharkiv foram afectadas pelos bombardeamentos russos, escreveu o Ministério da Energia da Ucrânia no Telegram.

Como resultado dos ataques aéreos, referiu o Ministério, mais de 10 mil pessoas estão ainda sem energia em toda a Ucrânia.

Os ataques russos dos últimos dias têm intensificado as vozes na Ucrânia que pedem um reforço das defesas aéreas da Ucrânia, principalmente o Presidente do país, Volodymyr Zelensky.

"Cada um dos nossos parceiros em todo o mundo que ajuda a Ucrânia com a defesa aérea é um verdadeiro defensor da vida. Qualquer pessoa que convença os parceiros a dotar a Ucrânia de mais capacidades de longo alcance, que nos permitam responder de forma justa ao terror, está a trabalhar para evitar esses ataques terroristas russos às cidades ucranianas. O terror tem de ser travado", escreveu Zelensky na rede social X.

Em resposta, a Rússia enviou um aviso para a Ucrânia e para os países que apoiam a entrega de armas aéreas de longo alcance. “Se o regime de Kiev tomar medidas tão agressivas, a resposta da Rússia será imediata e extremamente dolorosa", afirmou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova.

Rússia toma duas localidades na região de Donetsk

As forças russas afirmam que conquistaram duas localidades na região de Donetsk, no Leste da Ucrânia, escreveu o Ministério da Defesa da Ucrânia no Telegram, citado pela agência Europa Press.

As localidades de Karlivka e Prechystivka, próximas do importante centro estratégico de Pokrovsk, foram tomadas pelas forças russas.

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na terça-feira que os avanços no Leste da Ucrânia nunca tinham sido tão rápidos.

"Há muito tempo que não se registava um ritmo tão elevado na ofensiva no Donbass", afirmou o Presidente russo.

"Não estamos a falar de avançar 200 ou 300 metros... As forças armadas russas já estão a controlar territórios, não em 200 ou 300 metros, mas em quilómetros quadrados", acrescentou Putin.

De acordo com o New York Times, a cidade de Pokrovsk, para onde avançam as forças da Rússia, estava a ser evacuada já no domingo, receando a chegada das forças russas.