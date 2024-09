Antiga ministra do Interior é a primeira baixa na corrida ao lugar de Sunak

A corrida à liderança do Partido Conservador do Reino Unido arrancou oficialmente nesta quarta-feira com a primeira de uma série de votações em que participam apenas os deputados eleitos nas últimas eleições legislativas, realizadas em Julho. Com apenas 14 votos em 118, a antiga ministra do Interior Priti Patel foi a primeira candidata a ser eliminada de um processo eleitoral interno que só terminará em Novembro.

