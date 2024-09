Quarteirão do Rossio recebe nova Zara em mais de cinco mil metros quadrados

O espaço da Inditex em Lisboa, além das colecções de roupa, também inclui a Zara Home, absorvendo as lojas da Rua Augusta e do Chiado. Conta com 280 funcionários, incluindo 145 novas contratações.

O quarteirão da antiga Pastelaria Suíça acaba de se transformar na maior loja da Zara em Portugal. São cinco mil metros quadrados de moda e decoração, divididos por quatro pisos, com todas as colecções de mulher, homem, criança e casa. A gigante têxtil espanhola Inditex, dona da marca, recusa-se a revelar o valor do investimento feito naquela que será uma das maiores lojas Zara do mundo. O foco está na “experiência”, dizem, dando a possibilidade aos lisboetas de terem acesso a colecções em primeira mão na abertura desta quinta-feira, 5 de Setembro.