Haider Ackermann é o novo director criativo da Tom Ford, mas só se estreia no próximo ano

O colombiano fica responsável por todas as linhas da casa de moda continuando o legado de Tom Ford, que deixou a marca em nome próprio no ano passado.

A Tom Ford tem um novo director criativo: Haider Ackermann entra em funções imediatamente, acaba de anunciar a Estée Lauder que detém a etiqueta, mas apenas se estreará em Março do próximo ano, na Semana da Moda de Paris. “É com enorme orgulho que procurarei honrar o legado de Tom Ford, um homem que há muito admiro e por quem tenho o maior respeito”, celebrou o criador colombiano.

“A nomeação de Haider reforça as nossas ambições para esta marca de enorme sucesso. A sua visão única e perspicaz irá aumentar ainda mais o impacte global da casa na moda e na cultura”, declarou o presidente executivo do grupo de beleza e moda, William P. Lauder em declarações à revista Vogue. E o CEO da Tom Ford, Guillaume Jesel, descreve Ackermann como um dos “talentos mais visionários e inspiradores na moda”, que se “baseia na sua profunda afinidade com a cultura global e as artes para criar uma moda cativante e ligações emocionais memoráveis”.

Hackermann não é um novato da moda, apesar de a Tom Ford ser a sua primeira posição de destaque. A partir de agora, será ele o responsável por continuar o legado do criador norte-americano, que deixou a moda em 2023, depois da venda da marca própria ao grupo Estée Lauder por 2,8 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros).

O colombiano, que foi adoptado por uma família francesa e cresceu em Paris, não só vai desenhar as colecções feminina e masculina, mas também os acessórios e a linha de óculos, “guiando a visão criativa da marca como um todo”.

Um dos convidados para o desfile de estreia será, claro, o próprio Tom Ford, que já reagiu à notícia da nomeação de Hackermann “Há muito que sou um grande fã do trabalho de Haider. Considero a sua roupa de senhora e de homem igualmente atraente. É um colorista incrível, a sua alfaiataria é elegante e, acima de tudo, é moderno. Partilhamos muitas das mesmas referências históricas e não podia estar mais entusiasmado para ver o que ele faz com a marca”, declarou em comunicado.

Haider Ackermann vem substituir Peter Hawkings, que deixou subitamente a Tom Ford há pouco mais de um mês, depois de ter estado na etiqueta durante mais de 18 anos. Contudo, quando assumiu o leme criativo, o britânico foi acusado de falta de novidade, descrito como uma sucessão demasiado óbvia para Ford, que era um dos mais aclamados criadores da sua geração.

Em tempos, Haider Ackermann chegou a ser apontado como o sucessor de Karl Lagerfeld na Chanel, o que não se veio a confirmar. Nos últimos 20 anos, esteve dedicado sobretudo à marca em nome próprio, que fechou em 2020, altura em que foi apontado para a liderança criativa da Berluti. No ano passado, foi ele a assinar a colecção de alta-costura de Jean Paul Gaultier, antes de ser nomeado director criativo da Canada Goose — posto que deverá deixar.

Ackermann sempre foi conhecido pelas silhuetas femininas, uma categoria que a Ermenegildo Zegna, que detém a linha de moda da Tom Ford, está particularmente focada em fazer crescer. Tal como Tom Ford, também o criador colombiano mantém uma forte proximidade a Hollywood, o que poderá ser uma forma de alavancar a visibilidade da marca — é amigo pessoal de Tilda Swinton ou de Timothée Chalamet.

Em 2023, a linha de pronto-a-vestir feminina representou 30% das vendas da moda Tom Ford. O grupo Ermenegildo Zegna registou 135,7 milhões de euros de vendas durante o ano passado, em comparação com 65,3 milhões de 2022, com receitas que aumentaram 27,6% para 1,9 mil milhões de euros. A Tom Ford gerou receitas na ordem dos 235,5 milhões de euros.

Apesar do anúncio desta quarta-feira, a Tom Ford mantém a apresentação da colecção de Primavera/Verão 2025 durante a Semana da Moda de Milão, no final deste mês, antes de se mudar oficialmente para o calendário de Paris.