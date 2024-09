Vamos visitar 17 das mais belas e históricas casas senhoriais da Ribeira Lima

Excepcionalmente, durante dois fins-de-semana de Setembro, algumas das mais emblemáticas casas senhoriais da Ribeira Lima, zona a jusante de Ponte de Lima, abrem as portas a visitas guiadas pelos seus proprietários. São dezassete as casas contempladas na iniciativa Vínculos com (a) história e que "constituem um património cultural único, tanto pelos seus valores arquitectónicos e artísticos como pela sua história", sublinha em comunicado a Câmara Municipal de Ponte de Lima.

Casa de Abbades, Paço de Anha, Casa de Aurora, Casa da Barrosa, Casa de Bertiandos, Casa da Carcaveira, Casa da Boa Viagem, Paço de Calheiros, Casa do Cruzeiro, Casa Norton de Matos, Paço de Lanheses, Casa da Lage, Casa do Outeiro, Casa das Torres, Casa Grande de Sá, Torre de Refóios e Paço de Vitorino. "Séculos de história e de histórias esperam por si", anuncia a organização da iniciativa que acontece nos fins-de-semana de 21 e 22 de Setembro e de 28 e 29 do mesmo mês — podendo cada casa inserir-se em um ou nos dois fins-de-semana consoante a disponibilidade do proprietário.

Para acompanhar e agilizar as visitas — realizadas mediante inscrição online — foi constituído um corpo de cerca de 40 voluntários, estudantes dos 11.º e 12.º anos da escola secundária de Ponte de Lima que em Julho frequentaram acções de formação e visitas de estudos aos espaços. Cada visita será, no entanto, guiada pelo proprietário, "representante da história, tradições e cultura da casa, da família e da sua região" e por isso a organização deixa uma lista de "normas" de acesso a todos os participantes.

Estão previstas seis visitas em cada dia e pede-se quedos participantes cheguem ao local 15 minutos antes do bloco horário designado. Independentemente dos horários de visita, as casas disponibilizarão os seus jardins ou terreiros em permanência aos visitantes durante os dias assinalados, ou qualquer outro espaço de interesse onde estes possam desfrutar da envolvência e aguardar a visita.

O número máximo de visitantes por grupo é, na maioria das casas, de dez pessoas, sendo nalguns casos excepcionais de 15 ou 20 pessoas. Os menores podem participar, mas não está autorizado o acesso ao WC durante as visitas.

É expressamente proibido: tocar nas paredes e superfícies das peças, apoiar-se nos móveis ou sentar-se nas cadeiras; é igualmente proibido sentar-se no chão e criar obstáculo à passagem, correr nas salas, fumar nos pátios, jardins ou salas interiores; comer ou beber em todos os espaços; deixar menores desacompanhados ou realizar qualquer actividade comercial. É imperativo respeitar as áreas de jardim sem causar dano às plantas, flores e elementos decorativos.

Deverá evitar-se falar ao telemóvel durante a visita, sendo pedido aos visitantes que o telefone seja configurado em modo silencioso. É proibido fotografar ou filmar em espaços interiores.

A iniciativa é organizada pelo projecto europeu Vinculum, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sendo que esta acção em especial conta com a parceria da Associação do Turismo de Habitação e da Patrimonium — Gestão e Promoção de Bens Culturais.