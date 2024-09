Governo foi avisado um mês antes sobre esquema de privatização da TAP que “contornou” a lei

A privatização da TAP foi paga com o dinheiro da própria companhia aérea. As suspeitas já tinham sido levantadas há dois anos, no âmbito de uma análise legal feita para a TAP em 2022, e a mais recente auditoria da Inspecção-Geral de Finanças (IGF) às contas da empresa vem confirmar esta tese. Mas há mais: segundo conclui agora a IGF, os ministérios das Finanças e da Economia foram avisados um mês antes sobre os termos do negócio que viria a ser contratualizado com a Airbus para viabilizar a privatização da TAP, um esquema "complexo" que "contornou" a lei relativa às sociedades comerciais.

