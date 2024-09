Rúben Dias e Vitinha finalistas da Bola de Ouro. Ronaldo e Messi de fora

Os internacionais portugueses Rúben Dias e Vitinha foram esta quarta-feira nomeados para a Bola de Ouro 2023/24, que distingue o melhor futebolista da época. Já Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ficaram de fora, ausentes em simultâneo pela primeira vez desde 2003.

O defesa central do tetracampeão inglês Manchester City, 26.º classificado em 2021 e 30.º em 2022/23, e o médio do tricampeão francês Paris Saint-Germain, em estreia absoluta, integram o lote de 30 finalistas, que não conta com os dois jogadores mais condecorados na distinção anual da revista France Football.

Vencedor em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, Cristiano Ronaldo, de 39 anos, que representa o vice-campeão saudita Al Nassr, orientado pelo português Luís Castro, já tinha falhado a nomeação na edição anterior, quando o argentino Lionel Messi, de 37 anos e vinculado aos norte-americanos do Inter Miami, reforçou o recorde de oito troféus (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2022/23).

Foto Vitinha, jogador do Paris Saint-Germain

A Bola de Ouro vai ser entregue a 28 de Outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, galardoando pela terceira vez seguida na história com base no rendimento da temporada passada, no período compreendido entre 1 de Agosto de 2023 e 31 de Julho de 2024, em detrimento do ano civil.

A cerimónia decorrerá sob inédita organização da UEFA, na sequência do acordo celebrado entre o organismo regulador do futebol europeu e o grupo de comunicação social Amaury, proprietário da France Football, que atribui o galardão desde 1956 e continua responsável pela supervisão do sistema de votação.