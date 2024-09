Kaden Groves sprintou para a terceira vitória em etapas na Vuelta

O australiano Kaden Groves (Alpecin Deceuninck) venceu esta quarta-feira a 17.ª etapa da Volta a Espanha, impondo-se no sprint na chegada a Santander, menos de três quilómetros depois de o pelotão ter anulado a fuga do dia. Ben O'Connor teve um dia mais tranquilo, conservando a camisola vermelha, com Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) a cinco segundos.

Sem a concorrência de Wout van Aert, que abandonou na etapa anterior após queda, Kaden Groves "herdou" a camisola verde e cumpriu os 141,5 quilómetros entre Arnuero e Santander em 3h32m14s, impondo-se a Pavel Bittner (DSM) e a Vito Braet (Intermarché-Wanty), somando o terceiro triunfo em etapas nesta 79.ª edição da Vuelta, igualando a marca de Van Aert.

A fuga do dia nunca constituiu ameaça para os líderes, já que o quarteto autorizado a destacar-se do pelotão era integrado por ciclistas a mais de 2h30m do primeiro classificado. A diferença, que chegou a ser superior a quatro minutos, caiu rapidamente nos últimos 40 quilómetros, com o pelotão a preparar uma chegada ao sprint, confirmada apesar de um último ataque no quilómetro final.

A 18.ª etapa, 179,5 quilómetros que ligarão Vitoria-Gasteiz ao Maestu-Parque Natural de Izki, num percurso com duas contagens de montanha, uma de primeira categoria e outra de segunda, será mais uma oportunidade para Roglic recuperar a liderança da Vuelta.

Iúri Leitão e Rui Oliveira no Europeu de estrada

Por cá, os campeões olímpicos de Madison, Iúri Leitão e Rui Oliveira, integram a convocatória da selecção portuguesa para o Europeu de estrada, a realizar entre 11 e 15 de Setembro na região belga de Limburgo-Flandres.

Na equipa lusa de 16 corredores, Iúri Leitão e Rui Oliveira terão a companhia de Ivo Oliveira, igualmente velocista especialista em pista.

Iúri Leitão e Rui Oliveira conquistaram para Portugal a única medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Paris2024. Iúri Leitão foi ainda o primeiro atleta a garantir duas medalhas para Portugal na mesma edição da competição, tendo sido prata no omnium.

De acordo com a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), os percursos, tanto dos contra-relógios como das provas de fundo, privilegiam os roladores, que deverão, ainda assim, ter cuidados adicionais nos troços de empedrado.

A prova de fundo de elite, que encerra o programa de competição, tem 222,9 quilómetros e um acumulado de subida de apenas 1273 metros, facto que, explica a FPC, contribuiu para o seleccionador José Poeira ter apostado num trio com estas características. Deste trio, Ivo Oliveira é o único a participar no contra-relógio individual de 31,1 quilómetros totalmente planos no primeiro dia dos Europeus.

Em sub-23 foram convocados Gonçalo Tavares, João Silva e Noah Campos que apenas vão fazer a prova de fundo, de 162 quilómetros, marcada para dia 13.

Seis juniores vão competir na prova de fundo, de 129,7 quilómetros, no dia 14, nomeadamente Adrian Pacho, Daniel Moreira e Guilherme Mestre, Gonçalo Rodrigues, João António e José Miguel Moreira.

Gonçalo Rodrigues e José Miguel Moreira participarão também no contra-relógio. O sector feminino será representado por quatro ciclistas, com destaque para a olímpica Daniela Campos, nos eventos de sub-23, nomeadamente o contra-relógio individual e na prova de fundo, de 101,4 quilómetros.

O seleccionador feminino, José Luis Algarra, chamou ainda as juniores Daniela Simão, Maria Constança Marques e Raquel Dias para participarem na corrida de fundo de 72,9 quilómetros, no dia 15. Raquel Dias vai fazer igualmente o contra-relógio individual de 13,3 quilómetros, no dia 11.