Fritz e Tiafoe colocam fim ao jejum

No torneio feminino, Karolina Muchova chega às meias-finais do US Open sem ceder qualquer set.

Taylor Fritz e Frances Tiafoe têm ambos 26 anos e conhecem-se há mais de uma década, quando disputavam os mesmo torneios juvenis de ténis e falavam sobre o facto de não aparecer um compatriota na final do US Open desde 2006. “Estávamos sentados num avião há alguns anos e Taylor diz: ‘meu, acho que nós iremos ser o número um e o número dois americanos, a liderar o caminho”, recorda Tiafoe. Actualmente, Fritz é o melhor dos EUA no ranking mundial, ocupando o 12.º posto e Tiafoe o quinto, no 20.º lugar, mas rivaliza com o amigo em termos de popularidade e tem sido exímio em absorver a energia do público do Arthur Ashe Stadium. Foi assim mais uma vez na noite de terça-feira, quando Tiafoe derrotou Grigor Dimitrov e marcou encontro com Fritz na meia-final de sexta-feira, garantido a presença de um americano no derradeiro dia do torneio, que irá suceder a Andy Roddick, finalista aqui há 18 anos – e também o último americano a disputar uma final de um torneio do Grand Slam, em 2009, em Wimbledon.

Fritz tem a seu favor o historial entre ambos, já que ganhou seis dos sete duelos travados no circuito profissional. “Vai ser um grande encontro para ambos, mas nenhum dos anteriores pode ser comparado a este. Jogar quartos-de-final em Acapulco é diferente do que jogar nas ‘meias’ numa sessão nocturna no Arthur Ashe”, frisou Tiafoe, após a vitória sobre o número nove do ranking mundial em três sets e meio: 6-3, 6-7 (5/7), 6-3, 4-1.

O encontro parecia caminhar para uma vitória rápida de Tiafoe quando o número 20 da tabela ATP liderou por um set e um break de vantagem. Mas graças a um jogo de serviço menos conseguido, Dimitrov recuperou o break a levou a decisão para o tie-break, que teve um final totalmente inesperado; quando serviu a 6/3, o búlgaro de 33 anos cometeu duas duplas-faltas e, no terceiro set-point, Tiafoe cometeu o mesmo erro para ceder a partida. O americano recuperou o ascendente no terceiro set em cujo final, Dimitrov lesionou-se no adutor e acabou por desistir ao fim três horas de jogo.

Tiafoe e Fritz são dois dos cinco americanos que integram o top 20 do ranking, juntamente com Ben Shelton (13.º), Tommy Paul (14.º) e Sebastien Korda (16.º). “Temos falado abertamente entre nós sobre isso há anos. Acho que temos andado a bater à porta… é só uma questão de tempo. Temos que posicionar-nos e tudo fica em aberto; ninguém é imbatível. Sim, é muito excitante, a primeira vez desde 2009… espero que seja eu”, adiantou Tiafoe, semifinalista igualmente no US Open em 2022, quando venceu Rafael Nadal e perdeu com Carlos Alcaraz.

Antes, ficaram-se a conhecer igualmente as primeiras semifinalistas femininas. A norte-americana Emma Navarro (12.ª) vai estrear-se em meias-finais de majors após vencer a ex-número dois mundial, Paula Badosa (29.ª), por 6-2, 7-5, e vai desafiar a grande favorita, Aryna Sabalenka. Na reedição da final do Open da Austrália, em Janeiro, a número dois do ranking voltou a derrotar confortavelmente a campeã olímpica Qinwen Zheng (7.ª), desta vez com os parciais de 6-1, 6-2. Sabalenka continua sem perder em hardcourts há 10 encontros e, esta quinta-feira, vai voltar a defrontar uma norte-americana no Arthur Ashe Stadium, depois de perder a final do ano passado com Coco Gauff.

Já nesta quarta-feira, Karolina Muchova tornou-se na segunda tenista checa a alcançar as meias-finais do US Open em dois anos consecutivos (com uma cirurgia ao pulso direito pelo meio), imitando Helena Sukova em 1986 e 1987. Muchova (52.ª) eliminou a brasileira Beatriz Haddad Maia (21.ª), por 6-1, 6-4, e ainda não perdeu um set neste US Open.