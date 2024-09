Benfica cede João Mário ao Besiktas, com opção de compra obrigatória

O internacional português João Mário vai jogar no Besiktas, terceiro classificado da Liga turca, clube onde actuam Rafa Silva e Gedson Fernandes, ex-companheiros do novo reforço dos "águias negras", que no final do empréstimo de uma época terão de accionar a cláusula de compra obrigatória de dois anos, fixada pelo Benfica em cinco milhões de euros.

À partida para Istambul, João Mário, que será jogador do Besiktas nas próximas três temporadas, prometeu um comentário à forma como deixa o clube da Luz e a polémica com os adeptos: "A seu tempo falarei", disse.

Para além de Rafa e Gedson Fernandes, o médio, que representou os "encarnados" nas últimas três temporadas, encontrará italiano Cher Ndour (ex-Benfica e Sp. Braga), o líbio ex-Sp. Braga Al Musrati, o camaronês ex-FC Porto Vincent Aboubakar e ainda o camaronês Júnior Onana (ex-Leixões), tornando-se no décimo português a representar o Besiktas (emblema detentor da Taça e Supertaça da Turquia), depois de Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Simão Sabrosa, Ricardo Quaresma, Júlio Alves, Pepe, Pedro Rebocho e a dupla Rafa e Gedson.

O Benfica publicou esta quarta-feira no site oficial do clube a confirmação oficial da saída de João Mário.