Sabrina Carpenter iguala recorde conquistado há 60 anos pelos Beatles

Sabrina Carpenter tornou-se a primeira artista a solo com três canções a ocupar o top 5 do Billboard Hot 100, a lista das músicas mais ouvidas nos Estados Unidos composta semanalmente pela revista Billboard. A cantora norte-americana de 25 anos iguala assim um recorde que só tinha sido conquistado pelos Beatles há 60 anos, quando I Want To Hold Your Hand conquistou o primeiro lugar do ranking, ao mesmo tempo que She Loves You ocupava a segunda posição e Please Please Me estava em quarto lugar.

Também Sabrina Carpenter conseguiu a proeza de colocar duas canções no pódio do Billboard Hot 100, com Taste​ em segundo lugar e Please Please Please ​em terceiro — outro feito que também já tinha sido conquistado pelos Beatles. O primeiro lugar está a ser ocupado por Shaboozey, com A Bar Song (Tipsy), mas Sabrina Carpenter surge novamente na quarta posição, com Espresso — a terceira música que coloca artista na história do Hot 100 . A fechar o top 5 está I Had Some Help, a música de Post Malone com Morgan Wallen.

As três canções de Sabrina Carpenter integram o álbum Short n’ Sweet, lançado já depois de Espresso e Please Please Please terem conquistado o público. A primeira canção, que está no ranking há 20 semanas, chegou a conquistar o terceiro lugar do ​Billboard Hot 100. ​Please Please Please também já esteve na primeira posição do ranking, onde já surge há 12 semanas consecutivas.​

Mas foi preciso esperar pelo lançamento do álbum, a 23 de Agosto, para que Taste permitisse a Sabrina Carpenter alcançar um recorde que a indústria musical esperou seis décadas para igualar, com Taste a entrar directamente no pódio, Please Please Please a subir do nono lugar em que estava na semana passada e Espresso a saltar do sétimo lugar.

Numa mensagem publicada na noite de terça-feira nas redes sociais, a cantora diz-se "incapaz de expressar a gratidão" pelo sucesso que o novo álbum — o primeiro da artista — conquistou em menos de duas semanas: "Obrigada por ouvirem o Short N' Sweet. Obrigada por acreditarem em mim durante todos estes anos! Não podia fazer nada disto sem vós", escreveu a artista numa mensagem dirigida aos fãs. "Isto é muito especial. Adoro-vos a todos", terminou.