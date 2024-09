Quinta na TV: crimes, o Festival F e mudanças à defesa

CINEMA

O Segredo de Brokeback Mountain

AMC, 20h03

Ang Lee (O Tigre e o Dragão, Sensibilidade e Bom Senso) é o realizador deste neo-western de 2005 que conta uma história de amor proibido entre dois cowboys, passada no Wyoming de 1963 e protagonizada por Heath Ledger e Jake Gyllenhaal.

O Segredo de Brokeback Mountain venceu o Leão de Ouro no Festival de Veneza e arrecadou três Óscares – melhor realizador (Lee), argumento adaptado (Larry McMurtry e Diana Ossana) e banda sonora (Gustavo Santaolalla) – entre os oito para que estava nomeado.

O Fim da Inocência

Hollywood, 23h10

Realizado por Joaquim Leitão e escrito por Roberto Pereira, O Fim da Inocência transporta para o cinema o best-seller homónimo de Francisco Salgueiro, onde é narrada a história real e desconcertante de uma adolescente.

Inês (Oksana Tkach) vem de uma família abastada, estuda nos melhores colégios e convive quase exclusivamente com pessoas do seu estrato social. Mas, depois das aulas, ela e os amigos participam em arriscados jogos sexuais, usam a internet de forma compulsiva, frequentam a vida nocturna de Lisboa e consomem todo o tipo de drogas, numa espiral destrutiva inimaginável para os pais, que os julgam em segurança.

SÉRIE

Os Casos de Susan Ryeland: Magpie Murders

AXN White, 22h18

Depois de ter tido uma primeira vida no AXN quando saiu, em 2022, e de ter passado pela RTP2 com o título Crime, Disse o Livro, a série entra agora na grelha do AXN White, com crime e mistério para entreter os serões de quinta.

É uma história dentro da história, que adapta à televisão o best-seller de Anthony Horowitz – o primeiro da série focada na personagem de Susan Ryeland, aqui interpretada por Lesley Manville.

Ela é uma editora de livros que recebe de um dos seus autores mais bem-sucedidos o manuscrito do último tomo de uma saga policial. Apercebe-se de que está inacabado. Descobre também que o escritor está morto. É então que começa a perceber que a obra pode não ser apenas ficção. Mais: pode conter pistas para explicar a morte dele e conduzir ao assassino.

DOCUMENTÁRIOS

Coming From America

Max, streaming

Estreia. Esta docussérie original da Max regista a mudança de vida – e o inerente choque cultural – de quatro famílias afro-americanas que resolvem trocar a América por África. “Atraídas por habitações baratas e paisagens pitorescas”, revela a plataforma, partem “em busca de amor, emprego e uma vida melhor”. “Se conseguirem resistir aos primeiros 60 dias, as suas vidas podem mudar para sempre”, acrescenta. É composta por seis episódios, debitados semanalmente.

Defender a Europa

National Geographic, 22h56

Também é em meia-dúzia de episódios, a ritmo semanal, que se desenrola a nova série do National Geographic. Mas o destino é outro: as nações europeias, mais especificamente as suas fronteiras. Debruça-se sobre as diversas estratégias usadas “desde os romanos até ao actual conflito na Ucrânia” para conquistar, definir e defender essas linhas. Para isso, conta com contributos de especialistas como uma historiadora, um arqueólogo náutico ou um antigo soldado.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Croácia

RTP1, 19h36

Ligação directa ao Estádio da Luz, em Lisboa, onde a selecção de Roberto Martínez defronta a Croácia, no arranque da Liga das Nações. A equipa capitaneada por Cristiano Ronaldo está integrada no grupo 1, onde também tem como adversárias a Escócia (com a qual joga já no próximo domingo) e a Polónia.

MÚSICA

Festival F

RTP1, 23h50

Entre hoje e sábado, a estação pública sintoniza-se no festival algarvio. Entre os concertos com transmissão assegurada – seja no canal aberto ou em streaming, na RTP Play – estão os de Nininho Vaz Maia, Camané, Ivandro, Tiago Bettencourt (hoje), Carolina Deslandes, Marisa Liz, Capitão Fausto com Orquestra do Algarve (amanhã) e Carminho (sábado).

A nona edição do Festival F está a decorrer no centro histórico de Faro, com um cartaz 100% português a fazer-se ouvir em nove palcos. À música juntam-se artes performativas, exposições, tertúlias e outras actividades.