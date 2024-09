Milhanas, da sombra para a luz no Festival F e com novo álbum no horizonte

Quando lançou De Sombra a Sombra, o seu álbum de estreia, em meados de 2023, Milhanas ainda projectava nele uma fase “mais escura” do seu processo criativo. No ano anterior tinha participado no Festival da Canção com um original de Agir (Corpo de mulher, que ficou em 7.º na final) e nos meses que se seguiram ao lançamento do álbum andou por vários palcos, do Festival Jardins do Marquês, em Oeiras, até Viseu, Loulé e Lisboa, onde esgotou a lotação do Teatro Maria Matos, no 12 de Maio de 2024. Agora, actua no segundo dia do Festival F, em Faro, acompanhada da sua banda (Rodrigo Correia, Manuel Oliveira, Ricardo Marques, Marco Reis, Bernardo Saldanha e Guilherme Melo) mas já numa fase de transição e a pensar num novo disco para lançar em 2025.

