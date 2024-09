Qué Mai escreveu um livro que é uma canção de amor para o Vietname

Escritora aclamada de poesia em vietnamita estreou-se na língua inglesa com um romance que atravessa as últimas décadas de história do Vietname. Qué Mai vai estar em Portugal entre quinta e sábado.

Qué Mai ​cansou-se de ver os norte-americanos a serem as personagens principais de histórias que se passaram no Vietname no último século. Numa tentativa de descolonizar a literatura sobre o país, a poetisa aclamada começou a escrever em inglês, a sua segunda língua, para inserir vozes vietnamitas neste cânone literário. Acabou por criar Quando As Montanhas Cantam (editado pela Alma dos Livros) uma carta de amor ao seu país que se tornou rapidamente num sucesso mundial.