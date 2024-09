Portugal e Brasil assinam acordo de reciprocidade de biólogos dos dois países

Acordo tem como objectivo impulsionar a colaboração científica e apoiar as empresas já estabelecidas no gigante sul-americano.

Portugal e Brasil assinaram esta quarta-feira um acordo de reciprocidade de reconhecimento das qualificações dos biólogos para impulsionar a colaboração científica e apoiar as empresas já estabelecidas no gigante sul-americano, disse à Lusa a Bastonária da Ordem dos Biólogos de Portugal.

À margem da cerimónia de assinatura, na Embaixada de Portugal em Brasília, do Termo de Reciprocidade de reconhecimento mútuo das qualificações e práticas profissionais dos biólogos em ambos os países, Maria de Jesus Fernandes frisou à Lusa que "a necessidade de reconhecimento do grau académico para a inscrição na Ordem dificulta grandemente a tarefa dos biólogos" brasileiros.

"Biólogos brasileiros vão para Portugal e depois têm dificuldade no registo como profissionais na Ordem dos Biólogos", detalhou. "E também o contrário, com os biólogos portugueses que vêm trabalhar para cá [para o Brasil] para empresas de monitorização de projectos, de impacto ambiental ou de consultoria ambiental."

Maria de Jesus Fernandes sublinhou ainda que este acordo é um tiro de partida que visa precisamente colmatar estas falhas.

De acordo com a Ordem dos Biólogos de Portugal, o Termo de Reciprocidade estabelece as condições para a admissão e o registo de biólogos em Portugal e no Brasil, aplicando-se aos "profissionais graduados registados na categoria de biólogos que possuam habilitação para emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica no Brasil e aos profissionais biólogos com inscrição como membro efectivo na Ordem dos Biólogos em Portugal".

Durante a cerimónia de assinatura, a presidente do Conselho Federal de Biologia do Brasil, Alcione de Azevedo, enalteceu "o momento histórico" que valoriza os profissionais biólogos dos dois países.

A responsável portuguesa encontra-se em visita oficial ao Brasil desde sábado, tendo participado no Senado nas celebrações dos 45 anos da regulamentação da profissão de biólogo no Brasil. Dia 9 de Setembro marcará presença numa reunião na sede do Conselho Federal de Biologia do Brasil, na cidade de Manaus, cujo tema é "O Biólogo Português na Amazónia e o Biólogo Brasileiro em Portugal".