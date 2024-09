Descoberto fragmento de meteorito que tinha o tamanho de uma mota na África do Sul

Cientistas sul-africanos revelaram esta terça-feira um fragmento do que descreveram como um meteorito do tamanho de uma mota que foi descoberto numa cidade da província do Cabo Oriental, na África do Sul, no mês passado.

Os residentes das províncias do Cabo Oriental, do Cabo Ocidental e do Estado Livre relataram ter visto um rasgo brilhante de luz azul, esbranquiçada e laranja no céu a 25 de Agosto, que foi acompanhada por um som explosivo e vibrações, revelaram os investigadores.

O raro fragmento de meteorito – preto e brilhante no exterior com um interior cinzento claro, semelhante a betão – pesa menos de 90 gramas e tem um diâmetro inferior a cinco centímetros, tendo sido provisoriamente designado por “Meteorito de Nqweba”​, em homenagem à cidade onde foi descoberto.

“A fricção com a atmosfera criou uma bola de fogo espectacular e fez com que se fragmentasse durante o voo”, disse Roger Gibson, professor da Escola de Geociências da Universidade de Witwatersrand (África do Sul), numa conferência de imprensa.

Foto Eli-ze du Toit, a menina de nove anos que recolheu o fragmento do meteorito Esa Alexander/REUTERS

Sentada no alpendre dos avós, em Nqweba, Eli-ze du Toit, de nove anos, viu uma pedra escura cair do céu. Apanhou-a e deu-a à mãe, que mais tarde a entregou aos cientistas.

“Ouvi um som estrondoso. Depois vi uma pedra a cair do céu e fui apanhá-la e ainda estava quente”, disse du Toit.