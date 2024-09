Miguel Bastos Araújo recebe prémio da Sociedade Britânica de Ecologia

O geógrafo e professor catedrático em biodiversidade, Miguel Bastos Araújo, é o vencedor do Prémio Marsh para a Investigação em Alterações Climáticas de 2024, atribuído pela Sociedade Britânica de Ecologia (SBE), soube-se esta quarta-feira.

Miguel Bastos Araújo “é reconhecido como um líder mundial no estudo dos efeitos das alterações climáticas na biodiversidade”, explica aquela instituição, num e-mail enviado ao PÚBLICO, referindo-se à importância do trabalho do Prémio Pessoa de 2018. O prémio tem um valor de 1000 libras esterlinas, o equivalente a 1190 euros.

Ao longo dos anos, Miguel Bastos Araújo tem vindo a estudar e a modelar a distribuição das espécies tendo em conta o impacto das alterações climáticas. Um dos seus trabalhos mais recentes mostra que é possível renaturalizar 25% da paisagem europeia.

O investigador “contribuiu para moldar a ecologia moderna e a conservação ao fazer uma análise pioneira de grandes quantidades de dados acerca da distribuição de espécies, ajudando a descobrir os padrões e os processos que estão por trás da distribuição de vida na Terra, e prevendo os efeitos das alterações climáticas na biodiversidade”, de acordo com a SBE.

Além de ser professor catedrático de Biodiversidade na Universidade de Évora, Miguel Bastos Araújo trabalha no Museu Nacional de Ciências Naturais em Madrid. Nos últimos anos, o especialista tem recebido vários prémios, como o Wolfson Research Merit Award (2014), o Premio Rey Jaume I (2016) e o Ernst Haeckel Prize (2019), além do Prémio Pessoa.

“A sua investigação tem sido crucial para a criação das melhores práticas correntes para os modelos e para os dados nas previsões das mudanças da biodiversidade ao longo do tempo”, conclui a SBE.

Desde 2009 que o Prémio Marsh para a Investigação em Alterações Climáticas é atribuído pela Marsh Charitable Trust, uma organização de caridade do Reino Unido, em parceria com a SBE, que dá ainda o Prémio BES, o Prémio Marsh para a Ecologia, entre outros. A cerimónia de atribuição dos prémios será realizada a 12 de Dezembro.