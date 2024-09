Menos de 50% da electricidade produz-se a partir do carvão na Austrália

As energias renováveis representaram 48,7%, com tempestades a impulsionarem a produção eólica. No entanto, a Austrália continua a ser um dos principais exportadores mundiais de carvão e gás natural.

O carvão representou, pela primeira vez, menos de 50% da produção de electricidade da Austrália na última semana de Agosto, um nível recorde que surge em paralelo com um aumento da quota das energias renováveis.

De acordo com a plataforma de monitorização de dados públicos do mercado da electricidade Open-NEM, o carvão foi usado para produzir 49,1% da electricidade australiana na última semana de Agosto, enquanto as energias renováveis representaram 48,7%, com tempestades a impulsionarem a produção eólica.

No entanto, a Austrália continua a ser um dos principais exportadores mundiais de carvão e gás natural, dependendo fortemente dos combustíveis fósseis para produzir electricidade.

O mínimo atingido em Agosto foi causado por um tempo turbulento e temperaturas elevadas na transição para a Primavera austral, o que reduziu a procura em até 20%, de acordo com o especialista em finanças climáticas Tim Buckley.

Ventos de mais de 150 quilómetros por hora no sudeste do país quase duplicaram a electricidade gerada pelo vento.

“É um mínimo histórico para a quota do carvão no mercado australiano da electricidade, mas é também um sinal do rumo que estamos a tomar”, disse Buckley à agência de notícias France-Presse, afirmando que, "dentro de poucos anos, a quota do carvão será praticamente nula".

Entre 2022 e 2023, os combustíveis fósseis representaram 91% do consumo de energia na Austrália, um indicador mais amplo do que a produção de electricidade, uma vez que inclui os combustíveis utilizados nos sectores dos transportes e da indústria.