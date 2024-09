Mais de quatro mil estudantes optaram por não se matricular no superior

Cerca de 4700 estudantes dos 49.963 que, em Agosto, ficaram colocados no ensino superior acabaram por não se inscrever. Segundo os dados enviados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), com base no novo edital de vagas para a 2.ª fase do concurso nacional de acesso, divulgado esta terça-feira, são 4695 os estudantes que não se matricularam, libertando assim um mesmo número de vagas que sobem, agora, para 9656.

