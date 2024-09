Plano de risco sísmico em Lisboa parado há 15 anos, alerta especialista

O plano especial de emergência da Protecção Civil para o risco sísmico na Área Metropolitana de Lisboa não é actualizado há 15 anos, de acordo com o presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Protecção Civil (CEIPC). O especialista Duarte Caldeira revela ao PÚBLICO que o guia de actuação em caso de terramoto não é revisto desde 2009, ano em que foi promulgado. Se esta desactualização era algo que já preocupava no passado, o presidente do CEIPC diz que o mais recente sismo sentido em Lisboa reforça a necessidade de as autoridades olharem novamente para este documento.

