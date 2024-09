Detido suspeito de assalto à Secretaria-Geral do MAI

Foi detido, esta segunda-feira, um suspeito do assalto, na passada quinta-feira, as instalações da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI) em Lisboa. O indivíduo terá 39 anos, segundo a CNN.

De acordo com o Observador, seriam 5h da manhã de quarta-feira, 28 de Agosto, quando o crime foi cometido. Contudo, o alerta só terá chegado pelas 9h52 ao agente da Polícia de Segurança Pública em permanência nas instalações na rua de São Mamede, quando os funcionários começaram a chegar e viram gabinetes desarrumados "com sinais de terem sido remexidos".

A investigação decorrente indica que o homem terá agido sozinho. O suspeito será agora presente a um juiz, num inquérito que decorre no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa. Entre a ocorrência e esta segunda-feira, a PSP colocou no terreno várias equipas e terá chegado ao suspeito através de recolha de informação e análise de provas, de acordo com a CNN.

Margarida Blasco, ministra da Administração Interna, adiantou, em comunicado enviado às redacções, que "a intrusão só terá sido possível através do escalamento de um prédio contíguo, que se encontra a ser intervencionado". A hora do crime e "a cobertura dos andaimes terão facilitado a sua utilização para este fim indevido", lê-se. Não havia sistema de alarme no prédio e as câmaras de videovigilância não estariam a funcionar, segundo o órgão de comunicação mencionado.

No assalto, foram furtados oito computadores e, segundo a ministra, "alguns deles ainda não tinham tido uso". Um dos equipamentos pertencia ao chefe de informática e o outro à secretária-geral adjunta Teresa Costa. Os equipamentos ainda não foram recuperados.