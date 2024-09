Associação Académica de Coimbra opõe-se a descongelamento de propinas e pede audiência com ministro

A Associação Académica de Coimbra (AAC) enviou, esta terça-feira, uma carta ao primeiro-ministro e ao ministro da Educação, Ciência e Inovação (MECI) a expressar “profunda preocupação e oposição” com o possível descongelamento das propinas no ensino superior. Na missiva, a associação pede uma audiência urgente com os dois governantes para discutir o tema. Em causa está a notícia da RTP, de domingo à noite, que dá conta de que o descongelamento de propinas deverá ser uma das medidas inscritas no próximo Orçamento do Estado (OE). Contudo, o MECI não confirmou a informação àquela estação, escudando-se no “processo de elaboração” do OE para 2025 que está em curso. O PÚBLICO pediu um esclarecimento ao ministério sobre o tema e recebeu a mesma resposta.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt