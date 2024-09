TAP: Pinto Luz tem condições para continuar ministro?

Relatório da auditoria às contas da TAP indica que compra de 61% da TAP ao Estado, em 2015, foi financiada com um empréstimo de 226 milhões de dólares dados pela Airbus.

Os partidos da oposição exigem explicações ao Governo sobre as conclusões do relatório da auditoria da Inspecção Geral de Finanças (IGF) às contas da TAP. O Partido Socialista desafia o primeiro-ministro a dizer se Miguel Pinto Luz tem condições para continuar gerir o processo de reprivatização da companhia aérea, enquanto o BE considera que o ministro das Infra-estruturas é o "maior activo tóxico que o Governo tem".

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.