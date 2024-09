A um ano das autárquicas, António Araújo anuncia movimento para “pensar o Porto”

António Araújo, director do serviço de Oncologia do Hospital de Santo António, vai apresentar a 10 de Setembro um movimento cívico criado com o objectivo de “pensar a cidade do Porto” e fazê-la evoluir. Em declarações ao PÚBLICO, o médico recusa uma ligação entre a criação deste movimento independente e uma possível candidatura à Câmara do Porto nas autárquicas de 2025. Araújo assegura que não existe, para já, "intenção de apresentar candidatura".

Denominado Porto com Porto, o movimento que vai ser apresentado na próxima semana integra personalidades de vários quadrantes políticos, diz ao PÚBLICO o médico oncologista, garantindo que se estende a figuras do PSD, PS, CDS e Iniciativa Liberal. O objectivo é reunir um conjunto de pessoas e técnicos que “possam trazer mais-valia” para a cidade e reflectir sobre formas de fazer o Porto evoluir.

Apesar de ter já admitido avançar como candidato independente à corrida autárquica, Araújo assegura que o movimento não está relacionado com uma possível candidatura às eleições locais de 2025: “Neste momento ainda não há candidatura nem intenção de apresentar candidatura”. Em Maio, o director do serviço de Oncologia do Santo António tinha admitido ao PÚBLICO a possibilidade de constituir uma “candidatura independente” que envolvesse “todos os portuenses, particularmente da área do centro direita”. Na altura, sublinhou que o projecto ainda estava em fase “muito embrionária”.

Com Rui Moreira a cumprir o terceiro e último mandato como Presidente da Câmara Municipal do Porto, não existem por agora candidatos confirmados na corrida portuense às eleições locais de 2025. Mas, a cerca de um ano das autárquicas, as movimentações vão-se adensando nos partidos.

Entre os socialistas, a corrida deverá decidir-se entre o ex-ministro da Administração Interna José Luís Carneiro e o ex-ministro da Saúde Manuel Pizarro.

À direita, depois de Sérgio Humberto, actual presidente da Comissão Política Distrital do PSD do Porto ter anunciado recandidatar-se à presidência com o objectivo de "ganhar claramente" as eleições autárquicas de 2025, acabou por renunciar a favor de uma candidatura do actual ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte. O mesmo fez Alberto Santos, o outro anunciado candidato à liderança da estrutura social-democrata.

As eleições para a Comissão Politica Distrital do PSD do Porto vão decorrer no dia 6 de Setembro, em paralelo com as eleições directas para a liderança do partido, que terão como candidato único Luís Montenegro.

Pedro Duarte é, assim, um dos nomes apontados para a autarquia portuense. Miguel Guimarães, vice-presidente da bancada parlamentar do PSD também poderá ser hipótese, como escreveu o PÚBLICO em Junho. Isto num contexto em que não é ainda claro o posicionamento da associação cívica Porto, o Nosso Movimento, de Rui Moreira.